JTBC 대표 예능 '냉장고를 부탁해'와 '아는 형님' / 사진=JTBC

JTBC 측이 출연료 지급을 마쳤다고 밝혔다. / 사진=JTBC

JTBC가 법원의 허가를 받아 미지급 상태였던 일부 예능 출연료와 외부 제작비 정산을 마쳤다.지난 8일 JTBC는 출연료 및 제작비 지급과 관련한 입장문을 냈다. 이들은 "법원의 승인 절차로 인해 미지급됐던 파견 수수료와 용역료 등에 대해 지난주 법원 허가를 받아 지급을 완료했다"고 밝혔다.그러면서 "최근 승인받은 포괄 허가에 근거해 미지급된 일부 예능 프로그램의 출연료와 외부 제작비 등에 대해서도 금일 지급을 마쳤다. 그간 법원의 결정을 기다리는 동안 지급 일정이 불가피하게 늦어졌던 점에 대해 출연자와 관계사들께 사과 말씀드린다"고 덧붙였다.한편 지난 6일 한국방송연기자노동조합(이하 한연노)는 공식 입장문을 통해 "JTBC의 기업회생 절차 개시 움직임 이후 방송 연기자들이 입은 피해가 심각한 수준에 이르렀다. 다수의 콘텐츠 제작이 중단된 건 물론 출연료 지급 역시 장기간 지연되고 있다"고 말했다. 한연노 측이 밝힌 출연료 미지급 예능에는 '냉장고를 부탁해'와 '아는 형님' 등이 있었다.JTBC는 지난달 12일 만기가 돌아온 차입금 206억 원을 상환하지 못해 채무불이행 사태를 맞았다. 채무불이행 여파는 계열사 전반으로 확산됐다. 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙 등이 잇따라 회생절차를 신청했고, JTBC 역시 다음 날 ARS 프로그램 적용을 전제로 회생절차에 들어갔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr