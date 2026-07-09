32기 상철이 광수에게 사과했다. / 사진='나는 솔로' 방송 화면 캡쳐

32기 상철이 광수에게 서운한 점을 털어놨다. / 사진='나는 솔로' 방송 화면 캡쳐

'나는 솔로' 32기 상철이 광수에게 느꼈던 서운한 감정을 고백하며 사과했다.지난 8일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 돌싱 특집에서는 상철과 광수가 솔직한 대화를 나누는 장면이 담겼다. 방송 말미 상철은 광수에게 다가가 따로 대화를 청했다. '상철은 옥순과의 대화 상황을 언급했다. 그는 "나도 모르게 형님의 대화 기회를 많이 빼앗고 있었던 것 같다"며 먼저 미안함을 전했다.상철은 뒤이어 그동안 광수에게 섭섭했던 일화들도 털어놨다. 그는 친해지기 위해 다가갈 때마다 광수가 묘하게 거리를 두는 듯한 인상을 받았다고 말했다. 특히 4대 1 데이트 선택 직전 자신이 "같이 나가시죠"라고 말을 건넸음에도 광수가 시선을 피한 것을 두고 "저를 피하시는 것 같아 무시당하는 느낌을 받았다"고 토로했다.이에 광수는 당시 그 말을 못 들었다고 해명했다. 광수는 "무시하려는 의도는 없었다. 그렇게 느끼셨다면 죄송하다"며 사과했다. 광수는 제작진에게 "상철님에 대해 안 좋은 감정은 없었지만 오해가 생겨 아쉬웠다"며 "대화로 잘 풀 수 있어서 다행이다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr