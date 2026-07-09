이경실 딸, 잠옷 입고 외출…슬립 드레스가 민망하긴 한데

개그우먼 이경실의 딸 손수아가 홍콩에서 과감한 슬립 드레스 패션을 선보였다.손수아는 최근 자신의 SNS를 통해 홍콩 여행 중 찍은 사진을 공개했다.사진 속 손수아는 핑크 플라워 패턴의 새틴 슬립 드레스를 입고 현지 식당을 찾은 모습이다. 레이스 디테일까지 더해진 디자인은 잠옷이나 홈웨어를 연상시킨다.특히 꾸미지 않은 듯한 쇼트 헤어와 내추럴한 메이크업이 어우러지며 편안하면서도 감각적인 분위기를 완성했다. 여행지 특유의 자유로운 무드와 어우러져 슬립 드레스 특유의 매력이 더욱 살아났다.손수아는 "잠옷으로만 입기엔 아까운"이라는 글을 남기며 의상에 대한 애정을 드러냈다. 홍콩의 감성을 담은 공간에서 자유로운 스타일링을 즐기며 여행의 여유를 만끽하는 모습이었다.손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 캐나다 노스 토론토 크리스천 스쿨을 졸업하고 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr