최준희 결혼식./사진=최준희 SNS

정선희가 최준희 결혼식에서 오열한 이유를 밝혔다./사진제공=MBC

개그우먼 정선희가 고(故) 최진실의 딸 최준희의 결혼식에서 오열한 이유를 밝혔다.지난 8일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 '웃음 크리에이터 크루, 웃크크' 특집으로, 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연했다.이날 정선희는 최근 최준희의 결혼식을 참석했다며 “정말 울컥했다”고 회상했다. 이어 그는 “우리가 모두 너무 가혹한 계절을 보냈지 않았나. 그 꼬마였던 아이가 어른보다 훨씬 잘 견디고 이겨냈다는 게 너무 대견해 보였다”고 설명했다.그러면서 “울지 말아야지 했는데, 홍진경 씨가 아침부터 선글라스를 끼고 있더라. 사람들이 오해할 수도 있으니 벗으라고 했는데 눈이 너무 부어서 다시 쓰라고 했다”며 “정말 씩씩하고 대견하다. 우린 다 행복했으면 좋겠다”고 진심을 보였다.한편, 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr