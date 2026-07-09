최준희 결혼식./사진=최준희 SNS
최준희 결혼식./사진=최준희 SNS
개그우먼 정선희가 고(故) 최진실의 딸 최준희의 결혼식에서 오열한 이유를 밝혔다.

지난 8일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 '웃음 크리에이터 크루, 웃크크' 특집으로, 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연했다.
정선희가 최준희 결혼식에서 오열한 이유를 밝혔다./사진제공=MBC
정선희가 최준희 결혼식에서 오열한 이유를 밝혔다./사진제공=MBC
이날 정선희는 최근 최준희의 결혼식을 참석했다며 “정말 울컥했다”고 회상했다. 이어 그는 “우리가 모두 너무 가혹한 계절을 보냈지 않았나. 그 꼬마였던 아이가 어른보다 훨씬 잘 견디고 이겨냈다는 게 너무 대견해 보였다”고 설명했다.

그러면서 “울지 말아야지 했는데, 홍진경 씨가 아침부터 선글라스를 끼고 있더라. 사람들이 오해할 수도 있으니 벗으라고 했는데 눈이 너무 부어서 다시 쓰라고 했다”며 “정말 씩씩하고 대견하다. 우린 다 행복했으면 좋겠다”고 진심을 보였다.

한편, 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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