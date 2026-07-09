코미디언 이세영이 복싱선수로서의 근황을 전했다. / 사진=이세영 SNS

사진=이세영 SNS

코미디언 이세영이 근황을 전하면서 직업 정체성의 혼란을 호소했다.이세영은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "개그우먼에서 트로트 가수에서 복싱선수로 활동 중"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이세영이 링 위에 올라가 시합 준비를 마친 모습. 특히 이세영은 "저는 개그맨일까요 가수일까요 복싱선수일까요 아니면 채널 4개를 운영 중인 사업자일까요"라며 다양한 분야에서 활동하고 있음을 알리면서도 직업 정체성에 대한 고민을 불러와 눈길을 끌었다.한편 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그녀는 쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 콤플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr