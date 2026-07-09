정호연이 '호프'를 통해 스크린에 데뷔했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

정호연이 나홍진 감독의 디테일한 설정에 감탄했다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

정호연이 황정민, 조인성에게 감사한 마음을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

"영화 데뷔라니 신기해요. 제 얼굴을 그렇게 큰 화면에서 본다는 건 꿈 같은 일이에요. 배우로서 어떤 이미지라도 관객에게 심어줄 수 있다면 감사한 일이에요. 관객이 영화에 쓰는 시간 동안 꼭 즐거움을 느끼시면 좋겠어요."영화 '호프'(감독 나홍진)로 스크린에 데뷔하는 정호연이 오는 15일 개봉을 앞두고 설렘을 감추지 못했다. '호프'는 출장소장 범석(황정민 분)이 마을에 호랑이가 출현했다는 이야기를 들으며 시작된다. 범석과 성애(정호연 분)는 인간의 능력을 초월하는 비현실적인 존재를 마주하고 사람들을 지키기 위해 그 존재에 맞선다. '황해', '곡성' 등 굵직한 필모그래피를 쌓아 온 나홍진 감독의 신작으로 영화팬들의 관심을 받고 있다.정호연은 황정민의 추천으로 나홍진 감독과 미팅하게 됐다. 나 감독을 보자마자 강렬한 눈빛에 압도된 그는 "내가 뭘 해도 나를 꿰뚫어 볼 것 같아서 있는 그대로의 나를 보여주려고 했다"고 털어놨다. 큰 기대 없이 임한 미팅이었지만, 정호연은 이후 나 감독에게 '호프'의 시나리오를 받았다."하늘을 나는 기분이었죠. 제 손에 있는 시나리오가 금은보화보다 더 값지게 느껴졌어요. 차에서 이동하는 동안 가방에도 안 넣고 품에 안고 갔어요."그렇게 '호프'에 합류한 정호연은 나홍진 감독의 디테일한 작업 방식에 감탄했다. 극에서 경찰복 한 벌만 입고 등장하지만 리허설까지 피팅만 네 차례 진행했다. 나 감독은 경찰복 한 벌에도 여러 색상을 두고 자연광에서 어떻게 보일지, 피 분장과 먼지 분장이 효과적으로 보이는 의상은 무엇인지까지 고민했다고 한다."주변에서 '나홍진 감독님은 결과물을 위해서 타협하거나 양보하지 않는다'는 말을 해줬는데 피팅할 때부터 그게 느껴지더라고요. 그렇게까지 피팅을 많이 해본 건 처음이었거든요. 감독님이 얼마나 집요하게 하나의 순간을 만들어가려고 하는지 알게 됐어요."나홍진 감독의 치밀한 연출에 자극받은 정호연은 성애가 되기 위해 많은 노력을 기울였다. 극 중 성애는 외계인에 맞서 싸우며 총을 자유자재로 사용한다. 약 5kg에 달하는 묵직한 총기를 자연스럽게 다루기 위해 6개월간 총기 훈련은 물론 웨이트 트레이닝도 받았다. 모델 출신인 만큼 '뼈말라' 몸매로 유명한 정호연은 이같은 운동을 통해 근육량 4kg을 증량했다."영화에서 총을 쏘고 장전하는 장면이 있어요. 완성본을 보니까 총을 장전할 때 빠르고 걸림이 없더라고요. 연습한 흔적이 보여서 행복했어요. 총 쏘는 장면만 20테이크 넘게 찍었어요. 처음에는 체력이 있으니까 잘 쐈는데 20테이크 넘어가면서부터는 지쳐서 눈에 힘도 풀렸어요. 감독님이 잘 정돈된 모습부터 지친 날것의 모습까지 다 포착하고 싶어 하신 게 아닐까요?"정호연은 작품을 선택할 때 경험 많은 감독이나 선배 배우와 함께할 수 있는지를 중요하게 본다고 했다. 그 이유로 "베테랑 선배 옆에서 다양한 디테일을 경험해 보고 싶기 때문"이라고 설명했다. '호프' 촬영 현장은 그 바람을 이룬 곳이었다."황정민 선배는 촬영 현장에 늘 일찍 오셨어요. 선배가 그렇게 하시니까 저도 자연스럽게 일찍 가게 되더라고요. 또 서로가 익숙해지면 편해지는 순간이 올 법한데 그런 순간을 항상 경계하시면서 긴장을 늦추지 않으셨어요. 조인성 선배는 현장을 유연하게 이끄는 에너지가 있으셨어요. 저는 그냥 신기한 게 많은 해맑은 아이였어요. 하하."정호연은 '호프' 촬영을 무사히 마친 자신에게 해주고 싶은 칭찬으로 "포기하지 않고 끝까지 해낸 것"이라고 답했다. 또 촬영 현장에서 감독과 배우들의 집요함, 긴장을 늦추지 않는 태도 등을 보고 집중력이 한층 더 좋아진 것 같다고 말했다."이제 더 중요한 고민이 남았다고 생각해요. 이 좋은 기회를 어떻게 이어가고 오래 유지할 수 있을지가 더 큰 숙제인 것 같아요. 늘 충실하게 고민할 수 있는 건강한 마인드를 가지고 싶어요."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr