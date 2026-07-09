티파니 영이 출근과 무대 준비를 마쳤음을 인증하고 있다. / 사진=티파니영 SNS

사진=티파니 영 SNS

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그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 캐릭터 변신 과정을 공유했다.티파니 영은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "할 수 있어 김유미"라는 짧은 문구와 함께 두 개의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 영상 속에는 티파니 영이 뮤지컬 공연장 대기실에 오후 12시 18분경 도착한 모습. 매끈한 피부로 인사를 건넨 그는 오후 2시 9분경 단발 머리 가발을 착용한 채 작품 속 캐릭터 이미지를 보여주며 무대에 오를 준비를 마쳤음을 알렸다. 정확한 시간까지 기재해 현재 자신이 무엇을 하고 있는지 인증하는 모습이 눈길을 끌었다.티파니 영은 현재 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 활동하고 있다. 최근 남편이자 배우 변요한이 공연 관람을 SNS에 인증하기도 했다.한편 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치면서 소녀시대 첫 번째 유부녀가 된 티파니 영은 ENA 새 예능 '엑스 더 리그' 출연도 예정돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr