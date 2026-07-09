서인영은 아버지의 식품 공장을 찾아 일일 체험에 나섰다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영은 아버지의 식품 공장을 찾아 일일 체험에 나섰다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

서인영은 아버지의 식품 공장을 찾아 일일 체험에 나섰다./사진=서인영 유튜브 채널 캡처

가수 서인영이 30년째 육가공 공장을 운영 중인 아버지의 사업장을 공개하며 가족의 사업과 IMF 당시 겪었던 어려움을 전했다.8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 친아빠 소시지 공장 최초 공개 (+가족 총출동,유산 상속)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 아버지의 식품 공장을 찾아 일일 체험에 나섰다. 그는 "손톱도 다 뗐다. '그렇게 올 거면 오지도 말라'고 했다"며 "공장에서 오늘 일 체험 좀 해보려고 한다. 효도를 해보려고 한다. 근데 효도가 될지 폐를 끼치게 될지는 모르겠다. '나가'라고 할 수도 있다"고 말했다.서인영의 아버지는 "육가공하고 또띠아 두 공장이 있다"고 소개했다. 해당 공장에서는 소시지와 또띠아, 케밥 등을 생산해 호텔과 프랜차이즈 등에 납품하는 것으로 알려졌다.공장에서 재무를 맡은 어머니는 "30년 동안 일했다. 아무것도 모르는 데서 시작했다"며 "김해에도 회사가 있었고 대구에서도 사업을 했는데 IMF가 터졌다. 그때는 연대보증이 있어서 한 회사가 넘어가니까 우리도 다 연루돼 망했다. 그래서 서울로 올라왔다"고 당시를 떠올렸다.이어 "처음에 식품 사업을 소개받았는데 케밥이 유럽에서 웰빙 푸드로 떠오르던 시기였다"며 "기계를 수입하려고 보니 한 대에 500만 원이어서 아빠가 삼촌과 직접 제작했다. 200만 원에 만들었고 특허도 냈다"고 설명했다.제작진은 "이태원에 있는 케밥이 인영 언니 있는 데서 만든 걸 거라고는 생각도 못 했다. '케밥의 딸'인 줄 몰랐다"고 말해 웃음을 자아냈다.또한 제작진은 "공장을 두 딸에게 물려준다면 누구에게 상속할 것이냐"고 물었고, 서인영의 아버지는 "둘 다 안 물려줄 거다. 이미 유산을 다 줬다"고 답했다. 이에 서인영이 "언제 줬냐"고 묻자 아버지는 "신앙을 줬다. 그 이상 좋은 유산은 없다. 돈으로 유산을 주면 자녀들에게 해악"이라고 자신의 소신을 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr