안유진이 근황 사진을 올렸다./SNS

안유진이 근황 사진을 올렸다./SNS

안유진이 뛰어난 패션 소화력을 보였다.최근 안유진은 브랜드 T사의 슈미즈 탑을 입고 근황 사진을 찍어 올렸다. 40수 옥스포드 코튼 소재의 클래식한 스퀘어 네크라인이 포인트다. 더불어 버튼 프론트, 자개단추, 핀턱 디테일을 담았다. 가격은 14만 8000원이다.한편, 안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서로 이뤄진 6인 걸그룹 아이브는 2021년 가요계에 정식 데뷔했다. 아이브는 그간 '일레븐' '러브 다이브' '애프터 라이크' '뱅뱅' 등 다수의 히트곡을 탄생시켰다.앞서 아이브는 지난달 24일 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM)의 도쿄돔 공연을 성공적으로 마무리했다. 지난 4월 교세라돔 오사카를 시작으로 진행된 이번 일본 돔 투어는 총 12만 7천여 명의 관객을 동원했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr