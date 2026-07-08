이상민 감독이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=tvN

이상민 감독이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=tvN

부산 KCC 이상민 농구 감독이 44년 만에 첫 예능 토크쇼에 출연한다.8일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 350회에는 인기 과학 커뮤니케이터 '엑소쌤' 이선호, '모닥불'과 '섬집아기'를 부른 가수 박인희, 0%의 기적으로 우승 감독이 된 농구 레전드 이상민, 입대를 앞둔 배우 이준영이 출연한다.방송에서 이상민 감독은 예능 토크쇼에 처음 출연해 44년 농구 인생을 이야기한다. 유재석도 "저도 방송에서 이분을 뵙는 건 처음"이라며 반가움을 표현한 가운데, 이상민 감독은 감독 부임 9년 만에 첫 우승을 차지한 소회와 정규리그 6위에서 우승까지 오른 과정을 전한다.또한 우승 후에도 쉽게 잠들지 못했던 심경과 화제를 모은 '소통형 작전 타임' 비하인드, 감독으로 자리 잡기까지의 이야기도 공개한다. 특히 "형, 이 멤버로 우승 못하면 큰일 난다"며 부담을 안겼던 서장훈과의 일화도 전할 예정이다.이 감독의 화려했던 선수 시절도 소환된다. '컴퓨터 가드'라 불리며 하루 수천 통의 팬레터를 받았던 일화는 물론, 지방 팬들이 집까지 찾아와 졸지에 '생가 투어'가 펼쳐졌던 에피소드까지 풀어낸다. 또 세상을 떠난 아버지를 향한 울컥한 고백까지 그동안 쉽게 들을 수 없었던 이상민의 진심을 모두 만나볼 수 있다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 350회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr