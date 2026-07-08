빈지노가 '골(Goal) 때리는 그녀들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

빈지노가 '골(Goal) 때리는 그녀들'에 출연한다. / 사진=SBS 한편 이날 경기장에는 미초바를 응원하기 위해 남편 빈지노가 등장했다. 약 6년 만에 예능프로그램에 출연한 빈지노는 FC월드클라쓰의 상징색인 핑크색 티셔츠를 입고 현장을 찾았다. 그는 "운동선수 배우자의 심정을 이해하고 있다. (미초바가) 요새 자꾸 연습하러 나가서 저는 아기랑 집을 보고 있는 중이다"라며 웃음을 안겼다.



빈지노는 미초바의 합류 소식을 듣고 직접 축구공을 선물하는 등 지원을 아끼지 않았다고. 경기장에 들어선 미초바는 남편을 보자 눈시울을 붉혔고, 빈지노는 포옹과 응원으로 힘을 보탰다. 한편 이날 경기장에는 미초바를 응원하기 위해 남편 빈지노가 등장했다. 약 6년 만에 예능프로그램에 출연한 빈지노는 FC월드클라쓰의 상징색인 핑크색 티셔츠를 입고 현장을 찾았다. 그는 "운동선수 배우자의 심정을 이해하고 있다. (미초바가) 요새 자꾸 연습하러 나가서 저는 아기랑 집을 보고 있는 중이다"라며 웃음을 안겼다.빈지노는 미초바의 합류 소식을 듣고 직접 축구공을 선물하는 등 지원을 아끼지 않았다고. 경기장에 들어선 미초바는 남편을 보자 눈시울을 붉혔고, 빈지노는 포옹과 응원으로 힘을 보탰다.

가수 빈지노가 '골(Goal) 때리는 그녀들'을 통해 6년 만에 예능 프로그램에 출연한다.8일 방송되는 SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'에서는 새롭게 돌아온 제2회 GIFA컵의 첫 번째 경기가 펼쳐진다.제2회 G리그가 막을 내린 가운데, 이번에는 제2회 GIFA컵이 막을 올린다. 8개 팀이 참가하는 단판 토너먼트로 진행되는 만큼 매 경기 치열한 승부가 펼쳐질 전망이다. 첫 경기에서는 무관팀 원더우먼2026과 파이브스타 월드클라쓰가 맞붙는다.제2회 G리그에서 6전 전승으로 우승을 차지한 FC월드클라쓰는 강력한 우승 후보로 꼽히지만, 원더우먼2026과의 지난 맞대결에서는 0대5로 패한 바 있다. 특히 마시마가 합류한 이후 원더우먼2026의 전력이 한층 강화된 만큼 이번 맞대결 역시 결과를 쉽게 예측하기 어려운 승부가 될 것으로 보인다.'골(Goal) 때리는 그녀들'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr