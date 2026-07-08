'귀신 잡는 해병대'가 오는 7월 말 첫 공개를 확정하고, 출연진 3인 라인업을 발표했다. / 사진=각 소속사

'귀신 잡는 해병대'가 오는 7월 말 첫 공개를 확정하고, 출연진 3인 라인업을 발표했다. / 사진=각 소속사

지난 1월 해병대를 전역한 MC 그리가 '귀신 잡는 해병대'에 합류한다.신규 유튜브 오컬트 콘텐츠 '귀신 잡는 해병대'(연출 이지선 제작 스튜디오브레이브)가 오는 7월 말 첫 공개를 확정하고, 출연진 3인 라인업을 발표했다.이번 작품에 출연하는 곽범(1027기), 송재희(879기), 김동현(1308기)은 모두 해병대 출신으로, 실제 심령 스폿을 찾아 무속인과 함께 괴담을 체험하는 한여름 납량 오컬트 토크 버라이어티를 선보인다.2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 데뷔한 곽범은 '개그콘서트' '도찐개찐', '봉숭아학당' 등 인기 코너로 이름을 알린 코미디언이며, 개콘 종영 이후에는 유튜브 채널 '빵송국'으로 인지도를 다졌다.배우 송재희는 2012년 MBC '해를 품은 달' 허염 역으로 인지도를 쌓았고, 이후 여러 작품에서 강렬한 악역을 소화해왔다. 막내 김동현은 방송인 김구라의 장남으로 어린 시절부터 방송 활동을 시작했고, 2016년 데뷔 앨범 '열아홉'을 통해 정식 래퍼로 데뷔한 뒤 '그리'라는 이름으로 활동해왔다.곽범은 "귀신 따위 안 무섭다"며 호기롭게 큰소리치다가도 휘잉~ 스치는 바람 소리 하나에 곧바로 사방경계태세에 돌입하는 '특급 허세 해병'을 맡을 예정이다. 송재희는 사람한테도 약하고 귀신한테는 더 약한 감성의 소유자로, 정작 귀신 잡으러 왔다가 귀신을 위로하고 앉아있는 '영적 공감러' 역할을 맡았다.전역한 지 이제 막 6개월 차인 막내 김동현은 군기보다 무서운 음기 앞에서 상위 1% 공포 리액션을 발사하는 '손 많이 가는 MZ 해병', 일명 'MZ 쫄보'를 맡을 예정이다.'귀신 잡는 해병대'라는 타이틀 자체도 예사롭지 않다. 1950년 6·25 전쟁 당시 북한군이 귀신처럼 나타나 적군을 물리치는 해병을 보고 '귀신 잡는 해병대'라 칭했다는 역사적 별칭에서 그대로 따온 것으로, 실존하는 역사적 사실을 콘텐츠 세계관으로 끌어왔다.'귀신 잡는 해병대'는 매회 완전히 새로운 심령 스폿에서 이야기가 펼쳐진다. 실제 기이한 사건과 금기를 경험한 '용한 무속인'들이 동행해, 해병대 출신 3인과 함께 그 장소에 얽힌 원혼과 괴담을 눈앞에서 풀어내는 방식이다. 담력으로 호기롭게 입장했다가 결국 비명으로 퇴장하게 되는, '해병 vs 귀신'의 정면 승부가 펼쳐질 예정이다.제작진은 "안 되면 되게 하라!", "악으로 깡으로"라는 해병대 특유의 구호를 콘텐츠 전면에 내세우며, 기존 납량특집과는 결이 다른 'K-군기와 K-무속인의 신박한 만남'을 예고했다. 귀신 앞에서는 계급도, 기수도 통하지 않는다는 점에서 오는 반전 웃음과, 실제 괴담이 주는 서늘한 긴장감을 동시에 잡겠다는 기획 의도다.제작진은 시청자들이 실제로 경험했거나 방문을 원하는 심령 스폿을 E채널 SNS와 유튜브 커뮤니티를 통해 직접 응모받는다는 계획이다. 시청자들이 제보한 실제 괴담과 장소가 다음 회차 촬영지 후보로 반영되는 만큼, 단순히 지켜보는 콘텐츠를 넘어 시청자와 함께 만들어가는 인터랙티브 납량특집으로 확장할 것으로 기대를 모은다.'귀신 잡는 해병대'는 오는 7월 말 E채널 유튜브를 통해 첫공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr