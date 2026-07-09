지예은이 지석진과 프로젝트 듀오 '충주지씨'로 1년 만에 신곡을 발표한다./사진제공=씨피엔터테인먼트

지예은이 지석진과 프로젝트 듀오 '충주지씨'로 1년 만에 신곡을 발표한다./사진제공=씨피엔터테인먼트

지예은이 지석진과 프로젝트 듀오 '충주지씨'로 1년 만에 신곡을 발표한다.지예은과 지석진은 오는 17일 두 번째 싱글 '아쿠아(AQUA)'를 발매한다. 지난해 첫 싱글 '밀크쉐이크' 이후 약 1년 만에 선보이는 신곡이다.'아쿠아(AQUA)'는 맑고 투명한 물을 연상시키는 트렌디한 팝 장르의 곡이다. 경쾌한 기타 리프와 따라 부르기 쉬운 멜로디를 바탕으로 바쁜 일상 속 잠시 쉬어가는 여유와 순수했던 감정, 설레는 순간을 노랫말에 담았다.지예은은 특유의 맑고 편안한 음색으로 곡의 청량한 분위기를 이끌고, 지석진은 부드러운 보컬로 조화를 더 한다. 지난해 '밀크쉐이크'에서 보여준 두 사람의 호흡을 이번 신곡에서도 이어간다.이번 컴백은 지예은이 공개 열애를 인정한 뒤 처음 선보이는 음악 활동이라는 점에서도 관심을 끈다. 지예은은 지난 4월 1994년생 동갑내기 댄서 바타와의 열애를 공식 인정했다. 두 사람은 지난해 '워터밤 서울 2025' 무대에서 프로젝트 그룹 '충주지씨'로 함께한 것을 계기로 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 당시 바타는 '밀크쉐이크' 안무 제작에도 참여했다.'충주지씨'의 두 번째 싱글 '아쿠아(AQUA)'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr