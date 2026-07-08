글로벌 그룹 캣츠아이 / 사진제공=하이브-게펜레코드

글로벌 그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 53주 연속 차트인을 이어가며 걸그룹 장기 흥행 기록을 이어갔다.최신 빌보드 차트(7월 11일 자)에 따르면 캣츠아이의 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'(뷰티풀 카오스)는 '빌보드 200' 128위에 올랐다. 이로써 이 앨범은 53주 연속 차트에 이름을 올렸다.'BEAUTIFUL CHAOS'는 전주 52주 연속 차트인을 기록하며 걸그룹 앨범으로는 2005년 푸시캣 돌스(The Pussycat Dolls)의 데뷔 앨범 'PCD' 이후 처음으로 '빌보드 200'에서 1년 연속 차트인을 달성했다. 이번 주에도 순위권을 유지하며 기록을 한 주 더 늘렸다.앨범뿐 아니라 싱글 차트에서도 성과를 이어가고 있다. 캣츠아이는 'Gabriela', 'PINKY UP', 'Internet Girl', 'Gnarly'와 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT)과 함께한 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'까지 총 5곡을 빌보드 '핫100'에 올렸다. 'ICONIC BY MISTAKE'는 올해 발표된 K팝 걸그룹 곡 가운데 가장 높은 순위를 기록했다.활동 범위도 넓히고 있다. 캣츠아이는 올해 주요 음악 시상식과 글로벌 페스티벌 무대에 잇달아 출연했으며, 오는 9월부터 북미와 유럽 27개 도시를 도는 첫 투어 'THE WILDWORLD TOUR'를 시작한다. 이번 투어는 티켓 예매 시작 48시간 만에 전 회차가 매진됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr