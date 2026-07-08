개그맨 김원훈이 선배 장도연과의 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

개그맨 김원훈이 '살롱드립2'에 출연했다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 영상 캡처

개그맨 김원훈이 과거 장도연에게 예상치 못한 축하 전화를 받았던 일화를 공개했다.지난 7일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹예능 '살롱드립2' 147회가 공개됐다. 영상에는 김원훈과 가수 pH-1이 게스트로 출연해 MC 장도연과 다양한 이야기를 나눴다.김원훈은 개그맨 선배 장도연과의 일화를 이야기했다. 그는 "'숏박스'가 잘 되고 나서 선배님에게 전화가 왔다"며 "술을 좀 드시고 전화해서 '원훈 씨, 숏박스 잘된 거 너무 축하해'라고 하셨다"고 밝혀 장도연을 당황하게 했다.당시 장도연은 "어떻게 그렇게 잘하느냐. 항상 응원하겠다"며 진심 어린 격려를 전했다고. 당시 상황이 잘 기억나지 않는다고 말한 장도연은 "술김에 축하는 해주고 싶은데 접점이 없었다"고 설명했다.이를 들은 pH-1은 "되게 좋다. 술김에라도 후배를 챙겨주려고 하신 것 아니냐"고 말했고, 장도연은 "남들이 다 알아보기 전인 원석일 때 선배가 먼저 이야기해 줬으면 너무 좋은 서사였을 텐데"라며 머쓱한 웃음을 지었다. 이에 김원훈은 "원석일 때는 거들떠보지도 않았지 않느냐"고 농담을 건넸고 장도연은 "미안하다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr