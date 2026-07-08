신예은이 인터뷰 중 허남준을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

최근 신예은과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진=앤피오

배우 신예은이 JTBC '백번의 추억'에서 호흡을 맞췄던 배우 허남준을 언급했다.지난 7일 서울 삼청동의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에 출연한 신예은을 만나 다양한 이야기를 나눴다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 극 중 신예은은 비밀을 품고 고향 편동도로 돌아온 대학병원 간호사 육하리 역을 맡았다.신예은은 이번 작품에서 동갑내기 배우 이재욱과 로맨스 호흡을 맞췄다. 전작 '백번의 추억'에서 짝사랑의 감정을 표현했다면, 이번에는 상대와 호흡을 맞추며 본격적인 멜로를 그렸다. 이에 대해 신예은은 "색다른 느낌이었다. 내가 이렇게 로맨스를 안 했구나 싶기도 했다"라며 웃어 보였다.이어 그는 "내가 캐치하지 못하는 부분은 재욱 배우가 아이디어를 많이 내줬다. 감독님과도 서로 의견을 나눠가면서 촬영했고, 결과적으로 풋풋한 로맨스가 잘 그려진 것 같아 기쁘다"고 덧붙였다.자연스럽게 '백번의 추억'에서 함께 호흡을 맞춘 허남준에 관한 이야기도 나왔다. 최근 허남준이 SBS '멋진 신세계'를 통해 대세 반열에 올랐기 때문. 허남준과 성균관대학교 선후배 사이이기도 한 신예은은 "너무 착한 사람이자 바른 선배다. 정말 착해서 괜히 장난치고 놀리고 싶은 생각이 든다. 잘돼서 나도 덩달아 기분이 좋다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr