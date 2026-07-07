진구가 '신입사원 강회장'에서 강재성 역을 맡아 열연했다. / 사진=JTBC

진구가 '신입사원 강회장'에서 강재성 역을 맡아 열연했다. / 사진=JTBC

배우 진구가 JTBC '신입사원 강회장' 종영 소감을 밝혔다.지난 5일 종영한 '신입사원 강회장' 마지막 화에서 진구는 최성그룹 장남 강재성 역을 맡아 권력욕에 사로잡힌 야망가부터 모든 잘못을 인정하고 책임지는 인물을 연기했다. 한편 '신입사원강회장' 마지막 화에서는 주인공 황준현(이준영 분)의 영혼이 걸그룹 류진과 바뀌는 황당 엔딩이 그려져 시청자들의 원성을 샀다.앞서 강재성은 죽은 줄 알았던 아버지 강용호 회장(손현주 분)이 살아 있다는 사실을 확인한 뒤 그의 곁을 지키며 의식이 돌아오기만을 기다렸다. 장남으로서의 책임감과 함께 생전 아버지가 남긴 "장인 나병모와 아내 나은세를 믿지 말라"는 말을 떠올리며 자신의 선택을 되짚었고, 아버지의 죽음에 얽힌 진실을 마주한 순간에는 절제된 감정 연기로 몰입도를 높였다. 이후 나은세의 배신으로 자신의 잘못까지 세상에 알려지고 최성그룹이 위기에 놓이자 강재성은 현실과 정면으로 맞섰다. 막내 동생 강방글(이주명 분)을 돕기 위해 직접 나서 나병모의 비리를 파헤치는 데 힘을 보탰고, 결국 나병모 부녀의 몰락을 이끌며 오랜 악연에 마침표를 찍었다.의식을 되찾은 아버지 앞에서 큰절을 올리고 진심을 담은 편지를 남기는 장면은 강재성의 변화를 가장 선명하게 보여준 대목이었다. 진구는 후회와 죄책감, 가족을 향한 진심을 담담하게 풀어냈다. 극 후반부에는 경찰 조사실에서 황준현 뺑소니 사건부터 강재경(전혜진 분)의 범죄를 방관하고 가담한 일, 기자회견을 통해 사건을 은폐하려 했던 사실까지 모두 털어놓으며 책임을 받아들였다. 이후 두 아들과 새로운 삶을 시작하는 결말은 욕망만 좇던 과거와 달라진 강재성의 변화를 보여주며 그의 서사를 의미 있게 마무리했다.진구는 종영을 맞아 "이번 작품은 저에게도 오래도록 기억에 남을 소중한 시간이었다. 함께한 배우분들과 스태프분들의 노력이 고스란히 담긴 장면들을 볼 때마다 저 역시 한 명의 시청자로서 깊이 공감하고 감동할 수 있었습니다"고 밝혔다.그러면서 "현장에서 함께 웃고 고민했던 모든 순간이 즐거운 추억으로 남았고, 작품을 아껴주시고 기대 이상의 사랑을 보내주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 좋은 작품과 새로운 모습으로 인사드리겠습니다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr