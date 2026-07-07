하츠투하츠, 일본도 접수할까…8월 첫 싱글 발매

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 다음 달 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)를 발표하며 현지에서 정식 데뷔한다.하츠투하츠는 오는 8월 12일 일본 첫 싱글 'ICONIC HEART'를 발매한다. 이에 앞서 8월 10일에는 싱글에 수록된 3곡의 음원을 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 먼저 공개할 예정이다.하츠투하츠는 일본 활동을 이어오며 성과를 쌓아왔다. 첫 미니앨범 'FOCUS'는 오리콘 데일리 앨범 차트 1위에 올랐고, 'STYLE'은 빌보드 재팬 히트시커즈 송 차트 정상에 올랐다. 최근 발표한 'Lemon Tang'은 오리콘 데일리 앨범 차트 2위를 기록했으며, 'RUDE!' 일본어 버전과 애니메이션 '새콤달콤 캐치! 티니핑' 일본판 오프닝곡에도 참여했다.정식 데뷔에 앞서 오는 10일에는 TV아사히 음악 프로그램 '뮤직 스테이션(MUSIC STATION)'에 출연해 'Lemon Tang' 무대를 일본에서 처음 선보인다.한편 하츠투하츠는 지난 6월 발매한 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'으로 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 기록했다. 이번 주에도 음악방송 활동을 이어간 뒤 일본 데뷔 활동에 나설 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr