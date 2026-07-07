이혜리가 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

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가수 겸 배우 혜리가 '그대에게 드림' 시청률 공약을 걸었다.7일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '그대에게 드림' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이혜리, 황인엽, 유선동 감독이 참석했다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.이혜리는 열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 주이재 역을 맡았다. 이혜리는 "고등학교 시절 이재는 눈에 열정과 뜨거움이 가득한 친구다. 꿈을 이루기 위해 뭐든 해 나간다. 또 현재의 이재는 정말 열심히 살아가는 인물이다. 두 시점의 이재를 잘 그려내기 위해 노력했다"라며 말문을 열었다.최근 SBS 드라마 '김부장' 제작발표회에서 배우 윤경호의 묵언수행 시청률 공약이 화제가 된 바 있다. 이에 '그대에게 드림' 제작발표회 현장에서도 자연스레 시청률 공약에 대한 이야기가 나왔다. 목표 시청률이 있냐고 묻자 이혜리는 "7%를 넘기고 싶다"고 답했다. 그러면서 "목표 시청률을 달성한다면 영화관에서 다 같이 드라마를 시청하고 프리허그를 진행하는 이벤트를 하고 싶다"고 덧붙였다.'그대에게 드림'은 오는 13일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr