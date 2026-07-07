사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 배우 지진희가 데뷔 초 주연 자리를 꿰찼지만 단 2회 만에 하차했던 아픈 기억을 고백했다.6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '홍석천 지진희 - 대한민국 투톱 탑게이와 게통령'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지진희는 신인 시절 가장 잊지 못하는 경험으로 드라마 강제 하차를 꼽았다.그는 "신인 때는 드라마 한 편의 주인공으로 들어가기가 정말 어려웠다. 운 좋게 장편드라마 주인공이 됐고 집에 가서 가족들에게 자랑도 했다"며 "2회까지 촬영했는데 갑자기 잘렸다"고 담담하게 입을 열었다.당시 상황에 대해 지진희는 "여자 주인공이 바뀌면서 새 배우가 들어왔고, 같은 소속사 배우가 함께 캐스팅되면서 내가 빠져야 하는 상황이 됐다"며 "그 시절에는 그런 일이 종종 있었다"고 회상했다.감독의 호출을 받고 매니저와 함께 찾아갔지만, 감독은 차마 직접 하차 통보를 하지 못했다고. 지진희는 "감독님이 미안하다고만 하고 정확한 말을 못 하셨다. 밖으로 나오자마자 매니저가 '잘 들어. 앞으로 무슨 일이 생길지 모른다. 견뎌야 한다. 감독님이 지금 한 얘기는 너를 뺀다는 이야기'라고 하더라"고 말했다.이어 "나는 '안 하겠다'고 했지만 매니저는 '신인이 주인공을 맡을 기회가 또 오겠냐'며 끝까지 설득했다. 결국 카페에서 실랑이를 벌였고 담배를 한 갑 가까이 피우던 매니저가 마지막에 '접자'고 말했다"고 떠올렸다.상처받은 두 사람은 술로 마음을 달랐다. 지진희는 "대낮부터 둘이 소주를 20병 가까이 마셨다. 2차, 3차, 4차까지 이어졌다. 결국 드라마에서는 빠지게 됐다"고 말해 안타까움을 자아냈다.하지만 더 힘들었던 건 가족에게 사실을 털어놓는 일이었다. 이미 주연 발탁 소식을 알리며 기뻐했던 터라 쉽게 입이 떨어지지 않았다는 것.지진희는 "집에 들어갔는데 잘렸다는 말을 못 하겠더라. 엄마가 매일 밥을 해놓고 기다리는데 집에만 있을 수가 없었다"며 "할 일도 없는데 매일 촬영 나가는 척 집을 나섰다가 시간을 보내고 돌아왔다. '잘 찍고 왔어?'라고 물으면 '어'라고 대답했다"고 털어놨다.그렇게 2~3개월을 거짓말했다는 지진희는 "방송을 앞두고 엄마가 주변에 '우리 아들이 나온다'며 자랑을 하고 다니셨다. 더는 숨길 수 없어서 '엄마, 저 방송 안 나와요. 잘렸어요'라고 말했다"고 회상했다.이어 "엄마가 내 앞에서는 아무 말도 하지 못하고 등을 돌리셨는데 우시는 게 느껴졌다. 그 모습이 아직도 잊히지 않는다. 정말 미치겠더라"고 고백해 먹먹함을 안겼다.아이러니하게도 자신이 하차한 작품은 이후 큰 성공을 거둔 유명 드라마가 됐다고 밝혀 씁쓸함을 더했다. 지진희는 "그 이후로는 방송이 확정되기 전까지는 가족에게도 절대 이야기하지 않는다"고 이야기했다.이를 듣던 홍석천은 "네가 빠져서 그렇게 잘된 걸 수도 있잖아"라고 농담을 건네면서도, 자신 역시 커밍아웃 이후 여러 작품에서 출연이 무산됐던 경험을 털어놔 공감했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr