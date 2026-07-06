사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

유키스 일라이 전처 지연수가 아들 민수를 홀로 양육하며 곰탕집 아르바이트를 병행 중인 근황을 공개했다.6일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 홀로서기 첫 집 공개!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 아들 민수와 함께 지내는 집을 처음 공개했다. 제작진이 "사람들이 제주도에 사는 줄 알고 있더라"고 하자 지연수는 "맞다. 제주도에서 이사를 온 지 한 2년 정도 됐다. 거기서 2년 살다가 올라왔다"고 밝혔다.지연수는 집 공개에 앞서 조심스러운 마음을 드러냈다. 그는 "몇 분들 연예인 유튜브를 보고 헉한 게 집이 너무 화려하고 예쁘더라. 상대적으로 너무 비교가 될 것 같아서 부끄러운 마음도 있고 걱정도 됐다"고 털어놨다.이어 "저렇게 작은 데서 애를 키우고 사냐고 생각하실까 봐 걱정된다"면서도 "사실 저희 집보다 더 작은 데서도 아이는 잘 자란다. 건강하게 잘 먹고 깨끗하게만 하면 어디서든 아이는 사랑만 있으면 잘 자라기 때문에 그런 걱정이나 판단 없이 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.공개된 지연수의 집은 전체 약 15평 규모의 복층 구조였다. 그는 "저희 집에 오는 지인들이 제일 궁금해하는 게 '도대체 이 작은 집에 왜 다 들어가 있냐'는 것"이라며 "근데 저는 편하다. 좋다"고 말했다. 작은 주방에서는 "민수 삼시세끼를 해결한다"고 설명했고, 위층 공간에 대해서는 "호텔로 치면 라운지"라며 아들과 함께 좋아하는 가수 영상을 보는 공간이라고 소개했다.지연수는 제주 생활을 정리하고 올라온 이유도 밝혔다. 그는 "제주도에서 살다가 잘 살다가 저희 엄마가 아프셨다. 암 진단을 받으신 걸 알고 얼른 정리하고 올라왔다"며 "엄마랑 좀 가까이 살고 싶어서 올라왔다"고 전했다.현재 생계를 위해 하고 있는 일도 솔직하게 말했다. 지연수는 "곰탕집에서 일을 하다가, 나 같은 경우는 아침에 출근해서 점심 장사가 바짝 바쁜 집을 선호한다"고 밝혔다. 이어 "끝내고 오후에 민수를 케어하는 그런 일을 한다"고 설명했다.한편 지연수는 2014년 11세 연하인 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육 중인 지연수는 "양육비 85만원 받는다. 턱 없이 부족하다"고 토로한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr