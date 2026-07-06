사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

사진 = '댄식이' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 다정함이 묻어나는 생일 파티 현장을 공개하며 남편처럼 살뜰한 커플의 일상을 과시했다.'나는솔로' 28기 영식과 현숙이 운영하는 유튜브 채널 '댄식이'에서는 '나는솔로 28기 현숙 생일 축하파티!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식은 현숙의 개인 동영상 채널을 통해 깜짝 아이스크림 케이크를 들고 등장해 연인의 생일을 축하하는 브이로그 영상을 공유했다.현숙은 자신을 위해 세심하게 이벤트를 준비한 영식의 모습에 연신 감동 섞인 미소를 지었으며 두 사람은 영식이 정성스레 준비한 선물들을 하나씩 풀어보며 화기애애한 대화를 이어갔다.영식은 최근 새로 런칭한 화장품 세트와 함께 평소 현숙이 꽃 선물을 자주 받지 못한다는 사실을 세심하게 기억해 두었다가 오래도록 보관할 수 있는 특별한 비누꽃을 선물로 전달해 감동을 더했다.특히 현숙의 눈시울을 붉히게 만든 것은 영식이 화장품과 함께 동봉해 전달한 진심 어린 생일 손편지였다. 영식은 편지를 통해 두 사람이 만나는 과정이 결코 순탄치만은 않았음을 솔직하게 고백하면서도, 그동안 서로 함께 채워온 모든 소중한 시간들을 뜻깊게 되새겼다.나아가 본인의 부족한 점이 많음에도 늘 곁에서 아낌없이 좋아해 줘서 정말 고맙다는 진심 가득한 감사의 인사를 덧붙였고, 현숙은 연인의 정성 가득한 글씨체와 애정 어린 문구들을 하나하나 읽어 내려가며 깊은 감동을 표현했다.생일 축하 선물을 모두 확인한 두 사람은 영식이 챙겨온 달콤한 디저트를 다정하게 나눠 먹으며 솔직 담백한 토크를 즐겼다.방송 이후에도 변함없이 서로를 배려하고 아끼는 굳건한 애정 전선을 증명한 두 사람은 영식이 아쉬움 속에 현숙을 다정하게 배웅하는 모습을 끝으로 따뜻했던 생일 파티 일상을 행복하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr