황정민과 정호연이 촬영 비하인드를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

황정민이 '호프'에서 출장소장 범석 역을 맡았다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

배우 황정민과 정호연이 '호프'(감독 나홍진) 촬영 중 비하인드를 털어놨다.6일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '호프'의 언론 시사회가 열렸다. 행사에는 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연이 참석했다.'호프'는 비무장지대에 있는 호포항의 출장소장 범석이 마을에 호랑이가 출현했다는 소식을 듣고 나섰다가 믿기 어려운 현실과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. '추격자', '황해', '곡성'을 연출한 나홍진 감독의 신작으로 화제를 모았다. 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다.황정민은 호포항의 출장소장 범석 역을 맡아 외계인과 액션을 주고받았다. 황정민은 "상상으로만 연기하는 게 처음이다. 배우들도 익숙하지 않았을 것"이라고 말했다. 그는 "특별히 더 계산이 필요했던 연기였다"며 "상대 배우가 어떤 식으로 반응하는가에 따라 작품이 완성되는데 이번에는 촬영 전부터 철저히 계산된 연기인 것 같다"라고 고백했다.정호연은 호포항의 순경 성애로 분했다. 정호연은 "나홍식 감독, 황정민, 조인성과 호흡 맞추는 것 자체가 큰 도전"이었다고 말했다. 그는 "말 보다 눈빛으로 대화가 이뤄졌기 때문에 속도를 따라잡는 게 개인적으로 어려웠다"면서도 "나중에는 한 몸이 된 것 같다는 느낌을 받았다"고 고백했다. 욕설 연기에 대해서는 "욕설 연기로 훌륭한 황정민이 있어서 괜찮았다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 자연스러운 욕설 연기를 위해 황정민이 출연한 전 작품을 참고했다고 밝혔다.'호프'는 오는 15일 개봉 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr