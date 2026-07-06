그룹 베이온이 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

그룹 베이온 센이 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

그룹 베이온 마사토가 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

그룹 베이온 진위가 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

그룹 베이온 마노가 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

그룹 베이온 아양이 데뷔 EP 'Youth Today' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=인코드엔터테인먼트

신인 보이그룹 베이온(VAYONN)이 지나간 추억이 아닌 '현재 진행형 청춘'을 노래하며 가요계에 첫발을 내디뎠다.베이온(마사토, 센, 아양, 진위, 테루, 마노)은 6일 서울 마포구 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 첫 번째 EP 'Youth Today'(유스 투데이) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 데뷔 소감과 앨범에 담은 메시지를 전했다.iNKODE 연습생 공개 프로젝트 'INTHE X Project'를 통해 결성된 베이온은 한국, 일본, 중국 출신 멤버들로 구성된 6인조 다국적 그룹이다. 특히 센, 마사토, 아양, 진위는 엠넷의 '보이즈 II 플래닛' 출신으로 데뷔 전부터 얼굴을 알렸다.데뷔 EP 'Youth Today'는 청춘을 날씨에 빗대어 풀어낸 앨범이다. 누구에게나 주어진 하루가 곧 청춘이며, 각자가 느끼는 청춘의 모습은 모두 다르다는 메시지를 담았다.리더 센은 "'오늘 날씨는 어떤가요?'라고 묻듯 '오늘 청춘은 어떤가요?'라고 묻는 앨범"이라며 "사람마다 느끼는 청춘이 다르기 때문에 다양한 날씨에 비유해 각자의 청춘을 표현했다"고 설명했다.앨범에는 타이틀곡 'MUAH!'를 비롯해 'Super Lucky Song', 'Got It', 선공개곡 'Watta Day', 'Where My Youth Lives' 등 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 'MUAH!'는 청량한 신스 사운드와 경쾌한 드럼이 어우러진 하이틴 댄스 팝 장르로, 여름의 에너지와 사랑의 설렘을 청춘에 빗대어 표현했다.일본인 멤버이자 '보이즈 II 플래닛' 출신 마사토는 "2절 후렴 파트를 처음 봤을 때 '이건 내 파트다'라는 생각이 들었다"며 "표정과 퍼포먼스가 자연스럽게 그려질 정도로 청량한 에너지가 잘 담긴 구간이라 가장 마음에 든다"고 말했다.수록곡 역시 각기 다른 청춘의 모습을 담아냈다. 중국인 멤버이자 '보이즈 II 플래닛' 출신 아양은 인코드 CSO(Chief Strategy Officer) 김재중이 작사에 참여한 'Super Lucky Song'에 대해 "새로운 시작을 앞둔 모든 분들에게 행운과 좋은 에너지를 전하는 곡"이라고 소개했다.이어 "처음 들었을 때부터 '베이온다운 노래'라는 생각이 들었다"며 "많은 분들에게 좋은 에너지와 행운을 전해드리고 싶다"고 덧붙였다.중국인 멤버이자 '보이즈 II 플래닛' 출신 진위는 'Got It'에 대해 "자신만의 길을 향해 나아가는 청춘의 자신감을 담은 곡"이라고 설명했다. 새롭게 합류한 일본인 멤버 테루는 'Watta Day'를 "진짜 자신의 모습을 마주하고 꿈을 향해 당당히 나아가는 이야기"라고 소개했다. 막내이자 유일한 한국인 멤버 마노는 멤버 전원이 작사에 참여한 'Where My Youth Lives'를 "팬들에게 안식처가 되고 싶은 마음을 담은 팬송"이라고 설명했다.베이온은 이날 쇼케이스에서 뮤직비디오 완성본도 처음 함께 감상했다. 진위는 제주도에서 진행된 촬영을 떠올리며 "비도 많이 오고 바람도 너무 강해서 촬영이 여러 번 중단됐다"며 "생각보다 훨씬 힘들었지만 완성본을 보니까 고생했던 기억이 다 사라졌다"고 말했다.청춘을 콘셉트로 내세운 팀은 많지만 베이온은 '지금 이 순간'을 이야기하고 싶다고 강조했다.테루는 "보통 청춘은 시간이 지나고 나서 떠올리는 것이라고 생각하는데 저희는 지금의 청춘을 보여드리고 싶다"고 말했다.마사토 역시 "멤버마다 나이도 다르고 살아온 청춘이 다르다 보니 서로 이야기를 정말 많이 나눴다"며 "각자의 청춘 색깔이 다르다는 점이 베이온만의 강점이라고 생각한다"고 밝혔다.멤버들은 자신이 생각하는 청춘도 들려줬다. 아직 고등학생인 마노는 "데뷔를 위해 많은 노력을 해왔는데 지금 이 순간이 제 청춘"이라고 말했다. 한국에 오기 전 연습생 생활을 해본 적이 없었던 진위는 "제 진짜 청춘은 지금부터 시작이라고 생각한다"고 했다.마사토는 어린 시절 탁구 선수의 꿈을 위해 달려왔던 시간을 떠올리며 "돌아보면 그때가 제 청춘이었다"고 말했다. 센은 "힘들었어도 다시 돌아갈 수 없는 모든 순간이 청춘"이라며 "멤버들과 데뷔를 준비한 지금도 소중한 청춘의 시간"이라고 전했다. 아양은 "친구들과 밥 먹고 산책하는 평범한 일상이 청춘"이라고 정의했다.김재중에게 받은 조언도 데뷔를 준비하는 과정에서 큰 힘이 됐다. 마노는 "예의와 겸손이 결국 사람을 성장하게 만든다고 많이 말씀해 주셨다"고 말했다. 아양은 "100명 중 99명이 나를 싫어해도 단 한 명만 좋아해 준다면 포기하지 말고 끝까지 열심히 하라는 말씀이 가장 기억에 남는다"고 전했다.마지막으로 마노는 "청춘을 떠올렸을 때 가장 먼저 베이온이 생각나는 팀이 되고 싶다"고 각오를 밝혔다.베이온의 데뷔 앨범 'Youth Today'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr