걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 8월 컴백을 암시하는 스포일러 영상을 공개했다./ 사진 : S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 8월 컴백을 암시하는 스포일러 영상을 공개했다.6일 정오 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 공식 SNS 채널을 통해 공개된 스포일러 영상에는 무더운 한여름 길에 고인 물이 빠르게 증발하는 장면과 함께 'DON'T LET THEM SEE YOU SWEAT'라는 문구가 떠오르는 모습이 담겼다.특히 고인 물을 당당히 밟으며 나아가는 누군가의 발걸음과 의미심장한 메시지가 교차되며 팬들의 다양한 추측을 낳고 있다. 이들이 이번 신보를 통해 어떤 음악적 성장을 보여줄지 이목이 집중된다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 4월 발매한 'Who is she'를 통해 2000년대를 연상시키는 강렬한 바이브와 현대적인 세련미를 완벽하게 소화해낸 바 있다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 새 앨범에 대한 자세한 정보와 컴백 일정은 추후 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr