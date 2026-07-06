옥택연기 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'원조 짐승돌' 2PM이 오랜만에 한자리에 모여 거침없는 입담을 선보인다./사진제공=SBS

'원조 짐승돌' 2PM이 오랜만에 한자리에 모여 거침없는 입담을 선보인다.오늘(6일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에는 2PM이 출연해 데뷔 18년 차 아이돌의 에피소드를 공개한다.이날 2PM은 택연의 '찢택연' 시절을 소환한다. 멤버들은 택연이 의상 탈의 계획이 없던 무대에서도 계속 옷을 찢어 모두가 말릴 정도였다고 폭로한다. 여기에 택연 때문에 방송 심의 기준이 생긴 것 아니냐는 의혹까지 제기된다.이에 택연은 '찢택연' 이미지로 인해 드라마에서도 갑작스럽게 상의 탈의 장면이 추가되는 등 고충이 있었다고 털어놓는다.18년 차 아이돌의 관리 비화도 공개된다. 닉쿤은 최근 '살쪘다'는 말에 충격을 받아 일본 콘서트 기간 내내 삶은 달걀 3개만 먹으며 관리했다고 고백한다. 이를 들은 이수지는 "오히려 살찌니 나랑 가까워진 것 같아 좋다"고 말해 웃음을 안긴다.최근 유부남이 된 택연은 결혼 전 경험한 영상통화 팬 사인회 일화도 전한다. 그는 부끄러워 애교를 망설였지만, 팬의 "오빠, 이거 유료 서비스예요"라는 한마디에 정신을 차리고 폭풍 애교를 선보였다고 밝혀 현장을 웃음으로 물들인다.준케이는 일병 시절 면회 온 택연 때문에 당황했던 기억을 꺼낸다. 당시 택연은 분대장 마크를 단 군복 차림으로 부대를 찾았고, 모두가 그를 간부로 착각했다는 것. 택연은 "집에 들를 시간이 없었다"고 해명하지만, 준케이는 "오픈카를 타고 와 위병소 군인들의 경례까지 받았다"고 폭로한다.지난 4월 비연예인 연인과 결혼식을 올린 택연은 멤버들의 결혼에 관한 질문에도 솔직하게 답한다. 솔로인 닉쿤, 준케이, 우영, 준호 중 누가 가장 늦게 결혼할 것 같냐는 물음에 그는 "아무도 결혼 못 할 것 같다"고 답해 현장을 술렁이게 한다.2PM의 유쾌한 입담은 오늘 밤 10시 10분 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr