사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 방송인 신동엽이 자신을 둘러싼 '게이설'과 '위장결혼설'을 직접 언급하며 웃음을 자아냈다.6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '홍석천 지진희 - 대한민국 투톱 탑게이와 게통령'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 홍석천, 배우 지진희와 이야기를 나누던 중 자신을 둘러싼 오랜 오해를 먼저 꺼냈다. 그는 "예전에는 남자들을 좋아해서 그런가, 게이가 아닌가, 위장 결혼한 것 아닌가 하는 오해를 정말 많이 받았다"고 털어놨다.과거 "신동엽은 73%는 우리 과"라고 말했던 홍석천은 "동엽이는 여장을 해도 연기를 너무 잘했다. 당시 그런 연기를 자연스럽게 한다는 건 보통 재능으로는 쉽지 않았다"며 "본인에게 자신감이 있으니까 가능한 연기라고 생각했다"고 말했다.홍석천은 당시 주변 반응도 전했다. 그는 "우리 쪽 동생들이 계속 '신동엽 형은 분명 우리 쪽인 것 같다'고 물어봤다"며 "그래서 내가 '아무리 옆에서 들이대도 눈 하나 깜짝 안 한다'고 말했더니 '형이 매력이 없는 것 아니냐'는 대답이 돌아왔다"고 밝혀 모두를 폭소하게 했다."한때는 모든 사람들이 신동엽에게 희망을 가졌다"고 밝힌 홍석천은 "총각 시절에는 인기가 정말 엄청났다"고 폭로했다.신동엽도 과거 홍석천과의 일화를 공개했다. 그는 "뮤지컬을 함께한 뒤 집에서 뒤풀이를 했는데, 술김에 '애들 다 가고 내 방에 장난치러 들어오면 죽여버릴 거다'라고 농담했다"고 회상했다.하지만 다음 날 아침 신동엽을 기다리고 있던 건 뜻밖의 광경이었다고. 홍석천이 혼자 남아 설거지와 뒷정리를 모두 끝내놓고 있었다는 것. 홍석천은 "사랑받고 싶어서 그런 거다. 그때 동엽이가 힘들 때였다"며 너스레를 떨었다. 신동엽은 "혹시 앞치마만 두르고 있는 건 아닐까 걱정했는데 설거지를 다 하고 있더라"고 받아쳐 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr