WAYF BOYS WATERBOMB Announcement / @wayfboys on X

신인 그룹 웨이프 보이즈(WAYF BOYS)가 데뷔일이 확정되지 않은 상태에서 '워터밤 서울 2026'(WATERBOMB Seoul 2026) 라인업에 이름을 올렸다.'워터밤 서울' 공식 SNS 채널을 통해 공개된 내용에 따르면, 웨이프 보이즈는 7월 24일부터 26일까지 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열리는 이번 페스티벌에 참여한다. 이들은 마지막 날인 7월 26일 일요일 무대에 오르며, 옐로우 팀으로 편성됐다.웨이프 보이즈는 최근 공식 SNS를 통해 정식 데뷔 전 프로모션을 진행하고 자체 제작 음원 일부를 공개하며 주목을 받았다. 멤버들을 순차적으로 공개하며 데뷔에 대한 기대감을 높이고 있다.아직 정확한 데뷔 일정은 발표되지 않았으나, 이번 워터밤 출연은 정식 데뷔 전 대규모 페스티벌 관객 앞에서 무대를 선보이는 기회가 될 예정이다.'워터밤 서울 2026'은 이달 말 개최되며, 매년 여름 K팝과 힙합, EDM 아티스트들이 참여하는 음악 페스티벌이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr