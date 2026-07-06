이주승이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'가 8부작 여정을 마무리했다./사진제공=ENA

국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'가 8부작 여정을 마무리했다./사진제공=ENA

이병헌 감독, 차태현, 장근석, 장도연이 심사위원으로 참여한 국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'가 8부작 여정을 마무리했다.에픽스톰이 기획·제작하고 ENA와 라이프타임에서 방송된 '디렉터스 아레나'는 배우, 방송 PD, 뮤직비디오 감독, 크리에이터 등 다양한 분야에서 활동하는 33인이 90초 안팎의 숏드라마를 직접 연출해 경쟁하는 프로그램이다. 지난 5월 첫 방송 이후 숏드라마 시장의 가능성을 조명하는 콘텐츠로 관심을 모았다.프로그램에서는 배우들의 감독 도전이 눈길을 끌었다. 이유진은 1라운드에서 심사위원의 중단 없이 심사를 마치는 '노 스톱' 기록과 함께 1위에 올랐고, 이후에도 안정적인 연출력을 선보였다. 이병헌 감독은 "너무 잘하니까 허점을 찾기 어렵다"고 평가했고, 차태현은 "이유진이 연출을 너무 잘한다"고 호평했다.이주승은 1라운드에서 탈락 위기를 넘긴 뒤 최종 우승을 차지하며 각본, 감독, 주연을 모두 맡은 '1인 3역'으로 상금 1억 원의 주인공이 됐다. 이후 상금 전액을 한부모가정 시설에 기부한 사실이 알려지며 의미를 더했다.한수지는 매 라운드 상위권을 유지하며 이병헌 감독으로부터 "우승 후보"라는 평가받았고, 한상일은 B급 감성을 앞세운 연출로 정주와 함께 팀전 1위에 오르며 존재감을 남겼다.참가자들의 작품에는 다양한 스타들도 힘을 보탰다. 윤소이는 이주승 감독의 작품에서 살인마 캐릭터를 연기했고, 워너원 출신 박우진은 한상일 감독 작품의 주인공으로 출연했다. SS501 출신 김규종과 배우 현봉식은 박소랑 감독의 작품에 카메오로 함께했으며, 신예은은 한수지 감독의 '뱀과 사다리', iKON 출신 송윤형은 팀전 작품에 특별 출연했다.심사위원들의 활약도 프로그램의 또 다른 볼거리였다. 이병헌 감독은 "병맛 코드가 모든 걸 이겨버렸다", "함께 작업해보고 싶다" 등 솔직한 심사평을 남겼고, 장근석은 "배우들이 가장 싫어하는 스타일"이라는 직설적인 평가로 긴장감을 더했다. 차태현은 "B급의 정석 아니냐"는 질문을 던졌고, 이에 이병헌 감독은 "난 늘 A급을 하고 있다. 사람들이 B로 이해한다"고 답해 화제를 모았다. 장도연은 재치 있는 진행과 유쾌한 입담으로 프로그램의 재미를 더했다.최종 선정된 7개 작품은 레진엔터테인먼트의 숏드라마 플랫폼 레진스낵에서 제작비 전액을 지원받아 정식 연재될 예정이다. A+E 코리아를 통한 북미, 유럽, 일본, 대만 등 해외 유통도 진행 중이다.오서영 에픽스톰 대표는 "숏드라마 시장의 저변을 확대하기 위해 새로운 방식을 선택했다"며 "이번 프로그램을 통해 발굴된 감독들이 숏드라마 시장의 다음 세대를 이끌어갈 창작자로 성장하기를 기대한다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr