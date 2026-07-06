박지현이 서인국의 집을 찾는다. /사진제공=tvN

박지현이 서인국의 집을 찾는다. /사진제공=tvN

박지현이 서인국의 집을 찾는다.6일 오후 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’에서는 차지윤(박지현 분)이 상사 강시우(서인국 분)의 집을 방문한다. 이번 방문은 차지윤이 업무차 찾은 것으로, 강시우의 집을 찾은 첫 손님이라는 점이 미묘한 분위기를 더한다.이날 공개된 스틸 속 강시우는 차지윤에게 차를 대접하기 위해 준비하며 얼굴에 잔잔한 미소를 짓고 있다. 차지윤의 표정 하나하나에 반응하듯 자신도 모르게 번지는 미소는 강시우의 달라진 감정을 짐작하게 한다.차지윤은 강시우의 집에서 예상치 못한 사실을 발견한다. 차지윤이 마주한 것은 무엇일지, 강시우는 어떤 반응을 보일지 이목이 쏠린다.한편, ‘내일도 출근!’ 시청률은 첫회 4.8%를 시작으로 4회 연속 4%대에 머물고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr