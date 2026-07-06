조국이 SNS에 소신을 밝혔다. / 사진=조국 SNS

조국 전 조국혁신당 대표가 최근 시청률 20%를 돌파한 SBS 드라마 '김 부장'을 언급했다.조 전 대표는 6일 자신의 SNS에 "Rock Owling(부엉이 바위) 아니라 Hanwon Rock Bowling(한원 락 볼링)"이라며 "의문문 끝에 '노'를 붙여 사용하는 건 일베 문화로 근절되어야 한다"고 말했다.그러면서 "억울한 일베 오해는 바로잡아야 한다. 단, "5.23" 사용 이유는 의문이다"라고 덧붙였다.한편 최근 '김부장' 원작 웹툰을 출판한 박태준만화회사 대표이자 원작 제작 총괄을 맡은 박태준 작가의 과거 '일베 의혹' 논란이 온라인상에서 재조명됐다.일부 유튜브에서는 박태준 작가의 또 다른 작품 '외모지상주의'에 등장한 'Rock Owling'이라는 간판 문구가 노무현 전 대통령이 서거한 장소인 부엉이바위를 연상시킨다는 주장이 제기됐다. 또 주인공이 초시계를 보며 "5분 23초"라고 말하는 장면 역시 노 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 의미하는 것 아니냐는 해석이 나왔다.이에 대해 조 전 대표는 원작을 확인한 결과 문제가 된 간판 문구가 'Rock Owling'이 아닌 'Hanwon Rock Bowling'(한원 락 볼링장)으로 표기돼 있다며 박 작가의 일베 의혹을 옹호했다. 다만 작품 속 '5분 23초' 설정에 대해서는 의문을 제기하며, 창작물이라 하더라도 숫자나 표현 사용에 신중할 필요가 있다는 의견을 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr