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김세정, 하츠투하츠, 이세계아이돌, 베이비몬스터, 아일릿, 빌리, 트와이스, 아이브, 아이들, 아이유가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 6월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.6월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 6월 투표는 지난달 11일부터 24일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 겸 배우 김세정이 K팝 걸 브랜드 부문 1위에 올랐다. 그룹 아이오아이(I.O.I) 출신인 김세정은 10여 년간 함께한 젤리피쉬엔터테인먼트를 떠나 지난 3월 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 최근에는 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I) 재결합 활동에 참여해 신곡 '갑자기'를 발표했으며, 데뷔 10주년을 기념한 콘서트 투어 'LOOP'를 진행 중이다.2위는 그룹 하츠투하츠가 차지했다. 하츠투하츠는 지난달 22일 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'을 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 컴백 미디어 쇼케이스를 통해 신보를 소개한 데 이어 음악방송과 각종 페스티벌 무대에 오르고 있으며, 초동 판매량 59만2312장을 기록해 자체 최고 기록과 함께 하프 밀리언셀러를 달성했다.3위는 버추얼 그룹 이세계아이돌이다. 이세계아이돌은 지난달 2위에 이어 이번 달에도 3위 안에 들며 꾸준한 인기를 이어갔다. 인터넷 방송인 우왁굳이 기획한 오디션을 통해 결성된 6인조 버추얼 그룹인 이세계아이돌은 2021년 데뷔했다. 이들은 올해 초 열린 '30주년 한터뮤직어워즈 2025'에서 버추얼 아이돌 최초로 포스트제너레이션상을 수상했다.이어 베이비몬스터, 아일릿, 빌리, 트와이스, 아이브, 아이들, 아이유 순이었다.김세정, 하츠투하츠, 이세계아이돌, 베이비몬스터, 아일릿, 빌리, 트와이스, 아이브, 아이들, 아이유의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr