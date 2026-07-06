가수 이찬원이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

이찬원이 아인슈타인의 충격적인 결혼관에 놀란다. / 사진=KBS

가수 이찬원(31)이 아인슈타인의 파란만장한 결혼 생활에 놀라움을 감추지 못한다.오는 7일 방송되는 KBS2 '셀럽병사의 비밀'에서는 우리가 교과서에서 보았던 인자한 미소의 천재가 아닌, 통제 불능의 반항아 시절을 거친 인간 아인슈타인의 인생을 조명한다.청년 시절 아인슈타인은 규율에 얽매이는 것을 싫어하는 반항적인 인물이었다. 학교를 자퇴한 데 이어 독일 국적까지 포기했고, 대학에서도 자신의 소신을 굽히지 않았다. 결국 지도교수와 갈등을 빚으며 동기들 가운데 가장 낮은 성적으로 졸업하는 등 순탄치 않은 학창 시절을 보냈다.대학 졸업 후 아인슈타인은 유럽 각지의 연구실에 지원서를 보냈지만 번번이 거절당했다. 답장을 받기 위해 선불 우표까지 동봉했을 정도였다. 우여곡절 끝에 그가 얻은 첫 직장은 연구실이 아닌 특허청이었다. 공무원이 된 뒤에도 아인슈타인은 연구를 멈추지 않았고, 결국 현대 물리학의 흐름을 바꾼 '기적의 해'를 맞았다. 김상욱 교수는 특허청의 작은 책상에서 출발한 상대성 이론이 저속 노화의 근간이 될 수 있다는 설명을 더하며, 상대성 이론을 쉽게 풀어낼 예정이다.세기의 천재 아인슈타인이었지만 결혼 생활은 순탄치 않았다. 대학 시절부터 함께한 첫 번째 아내 밀레바와 결혼했지만, 시작부터 가족의 반대에 부딪혔다. 특히 아인슈타인의 어머니는 밀레바를 탐탁지 않게 여겼고, 두 사람의 갈등은 계속됐다. 결국 밀레바는 극심한 스트레스를 겪으며 힘든 시간을 보내야 했다.하지만 갈등은 여기서 끝나지 않았다. 학자로서 명성을 얻고 교수가 된 이후 아인슈타인과 밀레바의 관계는 더욱 멀어졌다. 아인슈타인은 점차 아내에게 무관심한 태도를 보였고, 결국 결혼 생활에 균열이 생기기 시작했다. 여기에 아인슈타인이 예상치 못한 상대와 가까워지며 두 사람의 관계는 돌이킬 수 없는 국면을 맞게 됐다.여기서 끝이 아니었다. 아이들을 위해 이혼만은 할 수 없다며 버티던 밀레바에게 아인슈타인이 건넨 실제 '부부 수칙 편지'가 공개되자 스튜디오는 충격에 휩싸였다. 이를 지켜보던 특별 게스트 미연은 "이건 너무 심한 것 아니냐"며 놀라움을 감추지 못했다. 이찬원 역시 말을 잇지 못한 채 동공지진을 일으켰다는 후문이다.'셀럽병사의 비밀' 아인슈타인 편은 7일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr