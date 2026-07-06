레드벨벳/ 사진=텐아시아 DB
레드벨벳/ 사진=텐아시아 DB
그룹 레드벨벳(Red Velvet)이 여름을 맞이한 컴백 소식을 전해 시선을 끌고 있다.

레드벨벳이 오는 8월 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발표한다.
이번 앨범은 레드벨벳이 2024년 6월 선보인 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만에 내놓는 완전체 신보다. 타이틀곡 'Surfin' Boy'(서핀 보이)를 비롯해 총 5곡이 수록된다.

그동안 '빨간 맛'(Red Flavor), 'Power Up'(파워 업), '음파음파'(Umpah Umpah), 'Queendom'(퀸덤) 등을 연속으로 히트시키며 활동해 온 레드벨벳은 이번에도 새로운 스타일의 여름 노래를 선보일 계획이다.

음반 발매에 앞서 이들은 8월 1일부터 2일까지 이틀 동안 고려대학교 화정체육관에서 팬콘서트 '2026 Red Velvet FAN-CON 'A & Day Red Velvet in''을 진행한다. 해당 공연은 선예매 기간에 준비된 좌석이 모두 판매됐다.

레드벨벳의 새 미니앨범 'Velvet Summer'는 8월 3일 실물 음반으로도 출시되며, 6일부터 각 온·오프라인 매장을 통해 예약 판매가 진행된다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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