레드벨벳/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳(Red Velvet)이 여름을 맞이한 컴백 소식을 전해 시선을 끌고 있다.레드벨벳이 오는 8월 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발표한다.이번 앨범은 레드벨벳이 2024년 6월 선보인 'Cosmic'(코스믹) 이후 약 2년 2개월 만에 내놓는 완전체 신보다. 타이틀곡 'Surfin' Boy'(서핀 보이)를 비롯해 총 5곡이 수록된다.그동안 '빨간 맛'(Red Flavor), 'Power Up'(파워 업), '음파음파'(Umpah Umpah), 'Queendom'(퀸덤) 등을 연속으로 히트시키며 활동해 온 레드벨벳은 이번에도 새로운 스타일의 여름 노래를 선보일 계획이다.음반 발매에 앞서 이들은 8월 1일부터 2일까지 이틀 동안 고려대학교 화정체육관에서 팬콘서트 '2026 Red Velvet FAN-CON 'A & Day Red Velvet in''을 진행한다. 해당 공연은 선예매 기간에 준비된 좌석이 모두 판매됐다.레드벨벳의 새 미니앨범 'Velvet Summer'는 8월 3일 실물 음반으로도 출시되며, 6일부터 각 온·오프라인 매장을 통해 예약 판매가 진행된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr