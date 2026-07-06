앤 해서웨이가 공식 석상에 등장했다. / 사진=유니버설 픽쳐스 SNS

앤 해서웨이가 공식 석상에 등장했다. / 사진=유니버설 픽쳐스 SNS

최근 셋째 임신 소식을 전한 할리우드 배우 앤 해서웨이가 만삭의 몸으로 공식 석상에 등장했다.5일(현지시간) 영국 런던에서는 영화 '오디세이'의 프리미어 행사가 열렸다. 행사에는 크리스토퍼 놀란 감독, 배우 톰 홀랜드, 맷 데이먼, 젠데이아, 로버트 패틴슨 등이 참석했다.이날 앤 해서웨이는 하얀색 홀터넥 미니드레스에 갈색 스웨이드 부츠를 착용한 채 포토월에 섰다. 만삭의 몸에도 여유로운 미소를 잃지 않은 그는 자연스러운 D라인을 보여주며 눈길을 끌었다.'오디세이'는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 고향으로 돌아가기 위해 신들의 분노에 맞서 싸우는 이야기를 그린 영화다. 다음 달 5일 개봉을 앞두고 있다.한편 앤 해서웨이는 지난 2012년 배우 겸 보석 디자이너 애덤 셜먼과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 지난달 20일 셋째 임신 소식을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr