데프콘이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

방송인 데프콘이 의뢰인의 사연에 분노했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

방송인 데프콘이 의뢰인의 사연에 분노했다.6일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "시댁에서 저를 해치려는 것 같다"는 한 여성의 충격적인 사연을 다룬다. 의뢰인의 남편은 2년 전 대학 선배와 술을 마시고 집으로 오던 중 불의의 교통사고로 세상을 떠났다.일찍 부모를 여의고 친척 집을 전전하며 자란 의뢰인을 탐탁지 않게 여겼던 시어머니는 아들의 죽음도 의뢰인의 팔자 때문이라며 "남편 잡아먹은 X"이라고 원망했다. 그런데 남편을 잃고 어린 아들과 단둘이 남겨진 의뢰인 앞에 뜻밖의 인물이 나타났다. 그는 보험 설계사인 남편의 절친한 대학 선배로, "(의뢰인의 남편이) 생전 내 실적을 채워주려고 제수씨 몰래 사망보험을 들어뒀었다"고 알려줬다. 결국 의뢰인은 남편의 사망보험금 2억 원으로 작은 식당을 차렸고, SNS에 맛집으로 입소문이 나면서 2년 만에 확장 이전까지 하게 됐다.하지만 행복도 잠시, 의뢰인에게 이해하기 힘든 일들이 잇따라 벌어지기 시작했다. 의뢰인은 "오토바이가 나를 향해 돌진해오고, 갑자기 머리 위에서 화분까지 떨어졌다. 최근 두 번이나 죽을뻔했다"며 섬뜩해했다. 그러면서 이 모든 게 시댁에서 아이를 빼앗아가기 위해 자신을 죽이려고 하는 것이라고 의심했다.탐정단의 조사 결과, 실제로 의뢰인의 시어머니가 의뢰인의 아이를 빼앗아 난임인 둘째 아들 내외에게 입양시키려는 정황이 포착된다. 급기야 그들은 의뢰인과 보험 설계사인 남편의 선배가 불륜 관계였다고 주장하기 시작한다. "아들의 선배가 후배 아내와 바람이 나 사망보험에 가입하게 만든 뒤 교통사고까지 나게 했다. 며느리는 사망보험금으로 가게를 차렸다"는 것이다.이에 대해 의뢰인은 "시댁에서 소설을 쓰는 것"이라며 강하게 부인하지만, 얼마 뒤 사건을 뒤흔드는 예상 밖의 진실이 밝혀진다. 데프콘과 김풍은 "진짜 쓰레기네"라며 분노하고, 유인나는 "너무 소름 끼친다"며 말을 잇지 못한다. 일일 탐정으로 출연한 이연두는 "최근에 본 사건 중 가장 역대급"이라며 끝내 눈물을 보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr