이호선이 시아버지의 폭력으로 인해 두 가정이 무너지고 있다고 호소한 며느리의 사연에 작심 발언 했다./ 사진 제공 = SBS Plus

이호선이 시아버지의 폭력으로 인해 두 가정이 무너지고 있다고 호소한 며느리의 사연에 작심 발언 했다./ 사진 제공 = SBS Plus

이호선이 시아버지의 폭력으로 인해 두 가정이 무너지고 있다고 호소한 며느리의 사연에 작심 발언 했다.지난 4일 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 27회에서는 '악마를 보았다, 일상이 된 폭력'을 주제로 다양한 사연이 소개됐다. 1위 사연의 주인공은 결혼 17년 동안 시아버지의 가정폭력을 지켜봐 온 며느리였다.사연자는 신혼 시절, 임신한 상태에서 만취한 시아버지가 시어머니에게 폭언과 폭행을 하는 모습을 목격했다고 털어놨다. 이를 말리던 남편까지 뺨을 맞았고, 이후에도 시어머니가 시아버지에게 맞고 자신의 집으로 피신하는 일이 반복됐다고 고백했다.직접 스튜디오에 출연한 사연자는 "시아버지의 폭력 때문에 공황까지 올 것 같다"라며 불안장애를 겪고 있다고 밝혔다. 남편 역시 어린 시절부터 아버지에게 폭력을 당해왔고, 성인이 된 후 아버지보다 체격이 커졌음에도 어머니와 아버지 사이를 중재하지 못했던 사연을 전했다.이를 들은 이호선은 "가족을 사랑하는 사람은 아내를 50년 넘게 폭행하지 않는다. 그건 사랑이 아니다"라고 단호하게 말했다. 이어 "내 어머니를 때리는 사람은 아버지가 아니라 범죄자"라며 "어머니가 맞고 오면 반드시 신고해야 한다"라고 조언했다.또한 이호선은 며느리에게 "어머니를 모시고 오면 절대 다시 내보내지 말아야 한다. 그곳이 어머니의 생명 쉼터가 돼야 한다"라고 당부했다. 마지막으로 "용기 있는 자가 이 폭력을 끝낼 것"이라고 말했다한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr