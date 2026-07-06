황신혜가 7월 근황을 공개했다. / 사진=황신혜 SNS

배우 황신혜(63)가 남다른 패션 감각을 뽐냈다.6일 황신혜는 자신의 SNS에 "7월의 첫주"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진에는 일주일간 황신혜의 일상과 패션이 담겨있다. 황신혜는 한 건물 앞에서 포즈를 취하고 있다. 황신혜는 의상에 레드와 블랙을 매치하고 스트라이프 무늬로 포인트를 줬다. 그는 카메라 앞에서 다양한 포즈를 취하며 시크한 매력을 보여줬다.다른 사진에서는 블랙 민소매 상의에 핑크 바지와 가방을 매치했다. 머리에는 삔을 꽂아 귀여운 포인트를 더했다. 다른 영상에서 황신혜는 춤까지 추며 밝은 에너지를 뽐냈다.1963년생인 황신혜는 변함없는 균형 잡힌 몸매와 패션 감각을 보여줬다. 그는 모델로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발하게 활동하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr