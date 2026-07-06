고준이 매니지먼트꿈과 전속계약을 체결했다./사진제공=매니지먼트꿈

배우 고준(47)이 매니지먼트꿈과 전속 계약을 체결했다.6이 매니지먼트꿈 측은 공식 입장을 통해 “배우 고준은 선과 악의 경계, 묵직한 무게감과 유연한 아우라를 자유롭게 넘나들며 자신만의 뚜렷한 영역을 구축해 온 배우”라며 “단 한 장면만으로도 극의 공기를 바꾸는 압도적인 에너지를 지닌 배우인 만큼, 고준이라는 이름이 가진 가능성이 매 작품 새롭게 증명될 수 있도록 가장 가까운 자리에서 함께하겠다”고 전했다.2001년 영화 ‘와니와 준하’로 데뷔한 고준은 영화 ‘타짜’, ‘밀정’, ‘럭키’, ‘청년경찰’, ‘변산’, ‘바람 바람 바람’ 등 다양한 작품을 통해 강렬한 존재감을 남겼다. 드라마 ‘미스티’, ‘오 마이 베이비’, ‘바람피면 죽는다’, ‘굿보이’까지 장르를 넘나들며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.최고 시청률 22.0%를 기록한 ‘열혈사제’ 시즌1을 통해 2019 SBS 연기대상 남자 조연상을 수상, ‘백설공주에게 죽음을-Black Out’에서는 투톱 주연으로서 복잡하게 얽힌 인물의 감정을 섬세하게 표현했다. 이에 고준이 매니지먼트꿈과 어떤 행보를 이어갈지 이목이 쏠린다. 매니지먼트꿈은 배우 전혜빈, 서현, 박효주가 소속되어 있다.한편, 고준은 지난 4월 비연예인과 결혼했다. 두 사람은 오랜 시간 지인으로 지내오다 지난해 연인으로 발전해 부부가 됐다고 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr