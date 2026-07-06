전소미가 공식 행사에 참석해 역동적인 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

엠넷플러스의 K-뷰티 & 라이프스타일 채널 '연지곤지 : YZKZ'가 6일 공식 오픈한다./사진제공=엠넷플러스

엠넷플러스의 K-뷰티 & 라이프스타일 채널 '연지곤지 : YZKZ'가 6일 공식 오픈한다.'연지곤지 : YZKZ'(이하 '연지곤지')는 CJ ENM의 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)가 새롭게 선보이는 K-뷰티 & 라이프스타일 채널이다. K-POP 아이돌의 뷰티 루틴과 라이프스타일을 다양한 콘텐츠로 담아 팬들이 일상에서 즐길 수 있는 채널을 지향한다.'연지곤지'는 토크쇼부터 아이돌 예능 버라이어티, 팬 참여형 화보까지 총 5개 프로그램으로 구성된다. 라인업에는 ▲'TWIN MIRROR SHOW'(트윈 미러쇼) ▲'Check-in! 아이돌 빙고'(체크인! 아이돌 빙고) ▲'COMEBACK LOOK'(컴백룩) ▲'10min 루틴'(텐미닛 루틴) ▲'FANS' CHOICE FACE'(팬스 초이스 페이스)가 포함됐다.첫 번째 프로그램은 이날 공개되는 '트윈 미러쇼'다. '트윈 미러쇼'는 MC가 게스트의 셀프 메이크업을 따라 하며 뷰티 취향과 일상을 이야기하는 메이크업 토크쇼다.MC를 맡은 전소미는 "거울 앞에서 이야기 나누면서 화장하니 편안한 분위기 속에서 게스트와 자매 같은 케미가 나왔던 것 같다. 촬영인 걸 잠시 잊을 정도였다"며 "꿀팁 공유는 물론, 자연스럽게 나오는 게스트의 인간적인 모습에도 신선한 매력을 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.이어 "그동안 많은 촬영을 해왔지만 '트윈 미러쇼'는 확실히 다르다. 제 모습 그대로 자연스러운 환경에서 게스트와 대화하고 메이크업할 수 있어 신선하고 즐거웠다"며 "시청자분들의 최애 아이돌분들과 편안하게 소통하며, 즐겁게 메이크업하고 이야기 나누는 시간을 보여드리고 싶다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다. 전소미는 최근 그룹 아이오아이(I.O.I) 멤버들과 데뷔 10주년을 기념해 재결합 활동을 마치며 화제를 모으기도 했다.'연지곤지'는 6일 오후 5시 엠넷플러스를 통해 '트윈 미러쇼' 1회를 처음 공개한다. 이후 각 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이며, Mnet에서는 한 주 동안 공개된 콘텐츠를 모아 매주 목요일 오후 7시 50분 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr