배우 옥택연이 런던 명소를 배경으로 근황을 전하고 있다. / 사진=옥택연 SNS

사진=옥택연 SNS

가수 겸 배우 옥택연이 영국 런던에서의 근황을 전했다.옥택연은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "런던에 도착!"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 옥택연이 한 주류 브랜드의 행사에 참석한 모습. 특히 옥택연은 드라마 '김부장'에서 강렬한 얼굴과 달리 부드러운 미소를 보여 눈길을 끌었다.앞서 옥택연은 지난 4일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장'에 특별출연해 강렬한 존재감을 남겼다. 그는 김부장(소지섭 분)과 함께 북한 금강 보육소에서 자란 비밀 요원이자 과거 동료 박영광 역으로 분해 짧은 출연에도 인물의 서사에 힘을 보탰다.한편 옥택연은 올해 초 4살 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr