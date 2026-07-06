마동석이 자신의 근황을 공개했다. / 사진=마동석 SNS

배우 마동석이 부친상 이후 약 한 달 만에 근황을 공개했다.마동석은 지난 5일 본인의 SNS에 "늙크크"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 마동석은 미소 지으며 손 하트를 지어 보였다. 수줍어하는 듯한 그의 미소가 눈길을 끈다.특히 최근 유행하는 신조어를 사용한 글이 눈길을 끌었다. '늙크크'는 그룹 코르티스의 노래 가사에서 유래한 신조어 '영크크'의 반대말이다. 나이가 많거나 유행을 잘 모르는 상태를 가볍게 놀리는 말이다. 마동석이 이를 셀프로 사용하면서 웃음을 자아냈다.마동석이 출연하는 영화 '범죄도시5'는 지난 5월 크랭크 인 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr