'김부장'에서 열연 중인 주상욱 / 사진=SBS

'김부장'에서 열연 중인 주상욱 / 사진=SBS

배우 주상욱이 '김부장'에서 데뷔 첫 악역을 맡아 광기와 잔혹함을 오가는 연기로 캐릭터를 완성했다.주상욱은 지난 3일과 4일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 3, 4회에서 용역 깡패 출신 건설사 회장 주강찬 역으로 등장해 극의 긴장감을 끌어올렸다. '김부장'은 4회 만에 닐슨코리아 기준 수도권 평균 22.7%, 전국 평균 21.6%, 순간 최고 시청률 25.1%를 기록했다.이날 주강찬은 딸 주혜리(유지안 분)가 학교 사건 이후 이상 징후를 보이자 이를 눈치채고 김부장(소지섭 분)에 대한 조사를 지시했다. 이어 국회의원 심 의원(김경룡 분)과 재개발 사업을 논의하는 자리에서는 냉철한 면모를 보여줬다. 그는 "돈으로 안 되는 게 있다면 그건 돈이 부족해서겠죠. 그래도 안 되면 설득이 안 되는 인물만 제게 알려주시면 됩니다"라고 말하며 주강찬의 권력욕과 냉혹한 성격을 보여줬다.주강찬의 냉혹한 과거도 공개됐다. 과거 용역 시절 악연을 맺었던 금이빨(조복래 분)의 이를 모두 뽑아버린 사실이 밝혀진 것. 회상 장면에서 주강찬은 "내가 사나운 개를 어떻게 길들였는지 알아? 아예 주인을 물 일이 없게 만들었어"라고 말했고, 금이빨은 그의 앞에 무릎을 꿇었다. 주상욱은 차분한 말투와 무표정한 표정으로 주강찬의 잔혹한 면모를 표현하며 캐릭터의 무게감을 더했다.첫 악역에 도전한 주상욱은 주강찬 캐릭터를 통해 새로운 연기 변신을 보여주고 있다. 김부장(소지섭 분)과 본격적으로 맞서게 될 주강찬이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr