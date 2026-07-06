'참교육' 배우들이 함께한 단체 화보 현장에서 홍종찬 감독과 배우 김무열이 깜짝 응원에 나섰다./사진제공=볼드페이지

'참교육' 배우들이 함께한 단체 화보 현장에서 홍종찬 감독과 배우 김무열이 깜짝 응원에 나섰다./사진제공=볼드페이지

'참교육' 배우들이 함께한 단체 화보 현장에서 홍종찬 감독과 배우 김무열이 깜짝 응원에 나섰다./사진제공=볼드페이지

배우들이 함께한 단체 화보 현장에서 홍종찬 감독과 배우 김무열이 깜짝 응원에 나섰다.넷플릭스 오리지널 '참교육'의 주역인 박서윤, 송시안, 옥진욱, 이봉준, 이승규, 장요훈 6명은 글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(BoldPage)와 단체 화보를 진행했다.화보는 작품 속 각기 다른 서사와 갈등을 그렸던 배우들이 한자리에 모였다는 점에서 의미를 더했다. 극 중에서는 강렬한 캐릭터를 선보였던 이들은 촬영장에서는 유쾌한 장난과 편안한 호흡, 서로를 향한 자연스러운 리액션으로 남다른 팀워크를 보여줬다.현장에는 '참교육'을 함께한 홍종찬 감독과 나화진 역의 김무열이 깜짝 등장했다. 홍종찬 감독은 영상편지를 통해 배우들에게 응원의 메시지를 건넸다. 그는 "요즘 작품이 잘돼서 기분이 좋지만, 특히 너희들의 연기를 시청자들이 알아봐 줬다는 게 연출로서 정말 뜻깊다"고 말했다.이어 "너희들은 정말 잘했다. 각자 한 명 한 명이 얼마나 큰 가능성을 가진 배우인지 알고 있으니, 너희 자신을 믿었으면 좋겠다"고 격려했다. 또 "우리 일은 늘 불안함의 연속이다. 불안하고 힘들고 지쳤을 때 언제든 연락하라"며 "앞으로 너희들이 어디까지 성장할지 한 명 한 명 지켜보겠다"고 덧붙였다. 감독의 진심 어린 메시지에 배우들은 눈물을 보였고, "사랑합니다", "감사합니다"라고 화답했다.김무열과의 깜짝 영상 통화도 이어졌다. 김무열은 2화 구운하이텍고 조인범 역을 맡은 옥진욱에게 "정말 잘했다. 축하한다"고 인사를 전했다. 이어 6화 촉법소년 민지웅 역의 장요훈에게는 "너의 기세가 통했다"고 격려했고, 5화 최지선 역을 연기한 송시안에게는 "연약함과 사회초년생의 느낌이 잘 살아서 캐릭터가 더 돋보였다"고 칭찬했다.허남준의 롤모델로 알려진 김무열은 배우들에게 "포기하지 말고 연기하자"고 진심 어린 조언도 남겼다. 예상치 못한 선배의 등장에 배우들은 반가움을 감추지 못했고, 감사의 마음을 전하며 뜻깊은 시간을 함께했다.배우들은 홍종찬 감독을 향한 고마움도 전했다. 한 배우는 "감독님은 말투가 동네 사람처럼 편안하다"며 "배우들이 합을 맞출 때 '너희가 할 수 있는 거 다 해봐라'고 해주셔서 즐겁고 열의 있게 할 수 있었다"고 말했다. 이승규는 "감독님이 배우라는 사람 자체를 궁금해해 주신다. 어떤 배우가 되고 싶은지 같은 질문을 많이 해주셔서 감사했다"고 회상했다.'참교육'으로 맺어진 인연은 작품이 끝난 뒤에도 이어지고 있었다. 홍종찬 감독과 김무열의 응원은 이제 막 주목받기 시작한 배우들에게 든든한 격려를 전하는 동시에, '참교육' 팀의 끈끈한 유대를 다시 한번 보여줬다.볼드페이지와 함께한 '참교육' 배우들의 단체 화보와 인터뷰에는 작품 속 모습과는 또 다른 배우들의 자연스러운 매력과 촬영 비하인드가 담겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr