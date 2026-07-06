김해준이 김준현의 반전 면모를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

김해준이 김준현이 통화하는 모습을 재연했다. / 사진제공=코미디TV

김해준이 김준현의 반전 모습을 공개했다.최근 방송된 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'은 여수 밥바다 특집으로 꾸며졌다. 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준은 여수를 찾아 지역 음식을 맛보고 짚라인과 요트 투어를 체험했다.문세윤과 황제성은 전원 먹방 기회를 걸고 짚라인에 도전했다. 식사 자리에서는 짚라인을 탔던 당시 이야기가 다시 나왔다.김해준은 "둘이 짚라인 타는 동안 나랑 준현이 형은 차로 이동했는데, 그때 준현이 형이 형수님과 통화하는 걸 들었다"고 말했다. 그는 김준현이 "우리 방금 가위바위보해서 짚라인 탔어. 근데 난 안 탔당?"이라고 애교 섞인 말투로 아내와 통화했다며 당시 상황을 재연했다.김해준은 "초등학생이 엄마한테 이야기하듯이 귀엽게 말했다"라고 덧붙였다. 이를 들은 김준현은 "(짚라인은) 목숨이 달린 일이라 어쩔 수 없었다"고 답해 웃음을 자아냈다.'맛있는 녀석들'은 매주 금요일 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr