ENHYPEN "THE SIN BLISS" Promotion Calendar / BELIFT LAB (HYBE)

ENHYPEN "THE SIN BLISS" Promotion Calendar / BELIFT LAB (HYBE)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 여덟 번째 미니앨범 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)으로 7개월 만에 돌아오는 가운데, 프로모션 스케줄러를 공개했다.지난 5일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 공개된 스케줄러 영상에는 멤버들의 실루엣과 함께 이번 앨범의 콘셉트를 암시하는 "In a bloody paradise"(블러디 패러다이스 안에서)라는 문구가 담겼다.일정에 따르면 엔하이픈은 오는14일 트랙리스트 공개를 시작으로, 7월 중 콘셉트 포토, 비주얼 필름, 뱀파이어 콘셉트의 브랜드 필름을 순차적으로 선보인다. 8월 초에는 앨범 프리뷰와 트레일러 콘텐츠가 공개되며, 타이틀곡 'Bloody Paradise'(블러디 패러다이스)의 뮤직비디오 티저는 8월 17일과 19일에 베일을 벗는다.앨범 발매 이후에도 프로모션은 이어진다. 8월 22일 타이틀곡 뮤직비디오 본편이 공개되며, 컴백 활동 기간 추가 트레일러 필름과 콘셉트 포토가 음반 활동과 병행해 배포될 예정이다.앞서 엔하이픈은 사전 고지 없이 주요 음원 플랫폼에 프리세이브(Pre-save) 페이지를 개설한 바 있다. 또한 지난 4일 진행된 'BLOOD SAGA'(블러드 사가) 월드투어 상파울루 공연에서 타이틀곡 'Bloody Paradise'의 음원 일부를 최초 공개하기도 했다.엔하이픈의 미니 8집 'THE SIN : BLISS'는 8월 21일 오후 1시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr