DAY6 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST' 프롤로그 이미지. / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 DAY6(데이식스) 영케이(Young K)가 두 번째 정규 솔로 앨범 'YOUNGEST'(영기스트)를 발매한다.JYP엔터테인먼트는 6일 DAY6 공식 SNS를 통해 영케이의 두 번째 정규 앨범 'YOUNGEST' 발매 소식을 알렸다. 앨범은 오는 27일 오후 6시 공개된다. 2023년 9월 첫 솔로 정규앨범 'Letters with notes' 이후 약 2년 10개월 만의 솔로 컴백이다.함께 공개된 'YOUNGEST : Prologue' 티저 이미지에는 깨진 유리 조각 사이로 영케이의 얼굴 일부가 비치고, 'YK' 이니셜이 새겨진 열쇠가 등장해 새 앨범의 콘셉트에 대한 궁금증을 더했다.'YOUNGEST'는 영케이의 두 번째 솔로 정규앨범이다. 영케이는 2015년 DAY6로 데뷔한 이후 'Congratulations', '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등 다수의 곡 작업에 참여하며 싱어송라이터로 활동해 왔다.최근에는 DAY6 데뷔 10주년 투어 피날레 공연을 마쳤으며, ENA '더 스카우트'와 tvN '놀라운 토요일' 등 방송 활동도 이어가고 있다.한편 영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr