배우 정웅인의 둘째 딸 소윤 양이 포즈를 취하고 있다. / 사진=정웅인 딸 SNS

사진=정웅인 딸 SNS

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배우 정웅인의 둘째 딸이 완성형 비주얼을 뽐냈다.소윤 양은 6일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 소윤 양이 교복을 착용하고 놀이동산을 찾은 모습. 특히 소윤 양은 아이라인과 마스카라, 하이라이트, 블러셔 등으로 고양이 메이크업을 완성해 눈길을 끌었다.소윤 양은 앞서 유튜브 채널 '자까다'의 영상에 등장했다. 사진작가로 활동하고 있는 채널 주인은 홍대 거리에서 우연히 만난 소윤 양에게 사진 촬영을 제안했다.촬영을 진행하던 제작진은 소윤 양의 외모를 보고 "배우가 될 상이다"라며 감탄했다. 촬영 결과물을 확인한 뒤에도 "진짜 배우 해야 할 얼굴"이라고 거듭 외모를 칭찬했다. 자신을 모르는 듯한 제작진에 소윤 양은 "사실 방송에 많이 나왔다"며 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?' 출연 경험을 언급했다.한편 소윤 양은 정웅인의 둘째 딸로 2009년생이다. 정웅인은 12살 연하의 비연예인과 2006년 결혼했다. 슬하에 세윤 양, 소윤 양, 다윤 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr