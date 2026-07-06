그룹 리센느 원이가 말투를 둘러싼 '일베 논란'에 휩싸인 가운데, 코미디언 김시덕이 경상도 사투리라며 설명에 나섰다./사진=김시덕 SNS

그룹 리센느 원이가 말투를 둘러싼 '일베 논란'에 휩싸인 가운데, 코미디언 김시덕이 경상도 사투리라며 설명에 나섰다./사진=김시덕 SNS

이하 김시덕 SNS 글 전문

그룹 리센느 원이가 말투를 둘러싼 '일베 논란'에 휩싸인 가운데, 울산 출신 코미디언 김시덕이 경상도 사투리라며 설명에 나섰다.김시덕은 지난 5일 SNS에 "세상이 와이리 '무섭노?'"라며 장문의 글을 게재했다. 그는 "경상도에서 나고 자라 아무 생각 없이 사투리를 쓰면서 살다가 경상도 사투리로 돈을 벌기 시작하며 정말 많은 방언 관련 자료들과 책들을 찾아봤다"고 운을 뗐다. 이어 "리센느 원이님이 썼던 '무섭노'는 의문형 종결어미가 맞다. 언제부터 '-노'라는 사투리를 쓰면 일베로 몰아가는 분들이 있어서 '머라노', '와이카노', '일베 아이다'라고 대꾸했었다"고 설명했다.또 "경상도 사투리 역시 깊게 알아보면 '있어요? 없어요?'를 예를 들어 경북은 '있니껴? 없니껴?', 경남은 '있으예? 없으예?'다. 더 깊게 알아보면 부울경 같은 광역시 사투리에서도 다르고, 더 깊게 들어가면 마창진, 거통고 같은 소도시 사투리도 서로 다른 점이 있고 심지어 할매, 할배들이 쓰시던 사투리와 요즘 세대들이 쓰는 사투리가 또 다르다"고 부연했다.그러면서 "억양만 남고 단어들이 잊히며 종결어미까지 희미해지고 있는데 사투리 역시 우리나라의 소중한 문화자산이라 생각한다"고 강조했다. 그는 "요즘 세대 가수가 50~60대 사투리를 쓰고 있어 그보다 젊은 사람이 그런 사투리는 '일베다'라고 프레임을 씌우는 거는 '영~ 파이다!'"라고 자기 생각을 밝혔다.앞서 최근 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에는 '미나미의 본모습'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 원이는 같은 그룹 멤버 미나미의 집을 둘러보던 중 PD가 "무섭노"라고 말하자 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 맞장구쳤다. 이후 다큐멘터리 '어른 김장하'를 연출한 김현지 PD가 해당 표현을 지적하는 글을 올리면서 논란이 확산했다. '-노'로 끝나는 말투를 두고 일베식 혐오 표현이라는 주장과 경상도 사투리라는 반론이 온라인에서 이어지고 있다.세상이 와이리 "무섭노?" 경상도에서 나고 자라아무 생각 없이 사투리를 쓰면서 살다가경상도 사투리로 돈을 벌기 시작 하며 정말 많은방언 관련 자료들과 책들을 찾아 보았었다.리센느 원이님이 썼던 무섭노는 의문형종결어미가 맞다. 언제 부터 -노 라는 사투리를 쓰면 일베로 몰아가는 분들이 있어서 머라노 와이카노 일베 아이다 라고 대꾸했었다.경상도 사투리 역시 깊게 알아보면 있어요? 없어요?를 예를 들어 경북은 "있니껴? 없니껴?" 경남은 "있으예? 없으예?" 다. 더 깊게 알아보면 부울대 같은 광역시 사투리에서도 다르고 더 깊게 들어가면 마창진 거통남 소도시 사투리도 서로 다른점이 있고 심지어 할매 할배 들이 쓰시던 사투리와 요즘 세대들이 쓰는 사투리가 또 다르다. 억양만 남고 단어들이 잊히며 종결어미까지 희미해지고 있는데 사투리 역시 우리 나라의 소중한 문화자산이라 생각한다.요즘 세대 가수가 50-60대 사투리를 쓰고 있어 그보다 젊은 사람이 그런 사투리는 일베다 라고 프레임을 쒸우는거는 "영~ 파이다!"21시간이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr