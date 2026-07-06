이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 가수 린이 전 남편 이수와의 이혼 이후 심경을 전하며 눈물을 보였다.5일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 린과 케이윌이 만나 오랜 우정을 나누는 모습이 공개됐다. 두 사람은 쑥뜸방에서 시간을 보내며 편안한 대화를 이어갔다.이날 방송에서 린은 케이윌의 체중 변화 이야기를 듣고 놀라움을 드러내는 등 편안한 분위기 속에서 대화를 이어갔다. 이후 자연스럽게 결혼과 삶에 대한 이야기가 오갔다.케이윌은 결혼에 대해 “결혼 생각은 있다. 비혼주의는 당연히 아니다”라면서도 “가정을 꾸려 살다 보면 예측하지 못한 상황을 맞닥뜨릴 텐데, 그걸 잘 헤쳐 나갈 용기가 아직 부족한 것 같다”고 털어놨다.이에 린은 자신의 경험을 꺼내며 “고운 알맹이가 남은 결혼 생활을 했다. 밖에서 어떻게 비춰질지는 모르겠지만, 우리는 너무 친한 친구였다”고 말했다.이어 전 남편 이수를 언급하며 “안 좋게 헤어진 건 아니다. 지금도 항상 응원한다”고 덧붙였다.이 과정에서 린은 “너무너무 친한 친구였잖아. 남편이 없어진 것도 없어진 건데 친했던 친구를 잃은 것 같아. 아쉽달까? 슬픈 느낌이랄까?”라며 감정을 드러냈고 결국 울컥했다.이를 지켜보던 린의 어머니도 함께 안타까운 반응을 보였고, 스튜디오에서는 그 마음에 공감하는 분위기가 이어졌다.한편 린은 지난 2025년 이수와 결혼 11년 만에 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr